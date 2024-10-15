Иностранные аудиторы получили от НАБУ ряд документов и уехали из Украины

Иностранные аудиторы НАБУ завершили свой первый двухнедельный визит в Украину. Они уже получили ряд документов от бюро и сейчас работают над разработкой методики проведения оценки. Об этом сообщили в секретариате комиссии аудиторов, передает УНН.

Как отмечается, аудиторы во время двухнедельного визита провели ряд встреч, в частности с представителями государственных органов и общественных организаций. Полученная во время встреч информация будет учтена для разработки методики и критериев и проведения независимого оценивания НАБУ.

Мы уже обратились за некоторыми документами в НАБУ и уже получили некоторые из них. Мы благодарим НАБУ за сотрудничество. Комиссия здесь, чтобы помочь - предоставить предложения и рекомендации для улучшения процессов НАБУ в соответствии с нашим международным опытом, определить путь перед и обеспечить, чтобы НАБУ полностью реализовало свой потенциал. Это первая внешняя независимая оценка НАБУ, и мы серьезно относимся к нашей ответственности; комиссия имеет сильную приверженность достижению своих целей. Сейчас мы работаем над методологией, придерживаясь системного и обоснованного подхода - заявил председатель комиссии Роберт Вестбрукс.

Следующими шагами аудиторов будет разработка и утверждение критериев и методики проведения оценивания.

Окончательный вывод аудита будет обнародован на сайте Кабмина и включен в отчет НАБУ, который будет заслушан в Верховной Раде.

Добавим

В НАБУ 3 октября наконец начался внешний независимый аудит. Международные эксперты, которые будут проводить проверку работы детективов, провели в Киеве закрытую встречу с представителями общественных организаций и другими представителями общественности, которые работают в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией. На этой встрече антикоррупционные активисты и адвокаты выразили обеспокоенность относительно эффективности расследований и прозрачности работы НАБУ.

В последнее время у общественности накопилось много вопросов относительно работы детективов НАБУ. В частности, нередко звучат заявления о потере независимости антикоррупционных органов в Украине. Об этом, в том числе заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые, по его мнению, оказывали это давление, были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава неоднократно подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения «внешних» целей.

К тому же адвокатское сообщество бьет тревогу из-за идеи директора НАБУ Семена Кривоноса о создании своей судебной экспертизы при бюро, ведь «свои» эксперты при следствии не имеют ничего общего с независимым расследованием.