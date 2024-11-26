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Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Киев  •  УНН

 • 4633 просмотра

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Рэпер Дрейк подал петицию в Верховный суд Нью-Йорка, обвиняя UMG и Spotify в нечестной конкуренции. Музыкант утверждает, что хит Ламара "Not Like Us" продвигался с помощью ботов и специальных сделок.

Рэпер Дрейк обвинил другого музыканта Кендрика Ламара, компанию Universal Music Group (UMG) и сервис Spotify в сговоре для продвижения трека Ламара и приглушении его собственной музыки. Об этом говорится в юридической петиции Дрейка в Верховный Суд Нью-Йорка, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Дрейк утверждает, что хит Ламара "Not Like Us" получил известность в нечестной конкуренции из-за теневых бизнес-практик со стороны Spotify.

Он пишет, что в 2024 году UMG не полагалась на случай или даже на обычные бизнес-практики, чтобы пробиться на Spotify и, вероятно, на других музыкальных платформах. Вместо этого она начала кампанию по манипулированию и насыщению потоковых сервисов и трансляций песней "Not Like Us", чтобы сделать ее вирусной, в том числе с помощью "ботов" и сделок "pay-to-play".

Петиция также обвиняет UMG в том, что она предоставила Spotify более низкую лицензионную ставку на песню "Not Like Us" в обмен на то, что стриминговая платформа рекомендовала эту песню слушателям.

В UMG отрицали все обвинения.

В то время как некоторые артисты действительно были пойманы на использовании автоматизированных инструментов для получения прибыли, Spotify имеет целый раздел на своем сайте, который предупреждает поклонников и артистов быть осторожными с "искусственными" музыкальными потоками.

Это еще не полноценный судебный процесс, адвокаты Дрейка подали только предварительную петицию, в которой просят предоставить информацию, в частности, документы и коммуникации UMG и Spotify, касающиеся песни "Not Like Us".

Напомним

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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