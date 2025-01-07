Украина получила первую БМП Lynx от Rheinmetall

В конце 2024 года немецкий оборонный концерн Rheinmetall передал Украине новейшую боевую машину пехоты KF41 Lynx. Об этом Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, пишет УНН.

Детали

По его словам, первую БМП Lynx, которую доставили в Украину в конце 2024 года, изготовил завод Rheinmetall в немецкой общине Унтерлюс.

Сейчас она проходит там испытания вооруженными силами, чтобы серийный заказ мог быть размещен как можно скорее. Мы должны продолжать помогать Украине с такой же энергией, - рассказал Паппергер.

Издание добавляет, что украинские военные прошли обучение в Германии по техническому обслуживанию и ремонту военной техники, а в июне на западе Украины была открыта база технического обслуживания.

Справочно

Боевая машина пехоты Lynx - это новейшая разработка компании Rheinmetall. Вариант KF41 был представлен только в 2018 году.

Экипаж такой версии Lynx состоит из трех человек. При этом она может перевозить до восьми пассажиров. БМП развивает скорость до 80 километров в час.

Lynx имеет броню, которая может защитить от противотанкового оружия, боеприпасов среднего калибра, осколочной артиллерии и бомб. Также БМП может использовать дополнительную активную защиту.

Lynx оснащена пушками и пулеметами, такое вооружение предназначено для уничтожения вражеской пехоты и легкобронированных целей.

Напомним

В прошлом году Rheinmetall планировал начать производство боевых машин пехоты Lynx в Украине, что обеспечит Украину современными боевыми машинами для помощи ее войскам на фронте, а европейским партнерам позволит испытать машины в реальных боевых действиях.