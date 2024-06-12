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Актуальне
Цього року концерн Rheinmetall запустить в Україні виробництво БМП Lynx

Цього року концерн Rheinmetall запустить в Україні виробництво БМП Lynx

Київ • УНН

 • 114905 перегляди

Цього року Rheinmetall планує розпочати виробництво бойових машин піхоти Lynx в Україні, що забезпечить Україну сучасними бойовими машинами для допомоги її військам на фронті, а європейським партнерам дасть змогу випробувати машини в реальних бойових діях.

Цього року збройовий концерн Rheinmetall планує розпочати виробництво в Україні бойових машин піхоти Lynx. Про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, пише Handelsblatt, передає УНН.  

Деталі 

За його словами, випуск першої Lynx відбудеться вже цього року.

Цього року у нас буде перша БМП, яка буде зроблена в Україні

- заявив Олександр Камишін.

Він додав, що Lynx — це одна з найсучасніших бойових машин піхоти. Для партнерів — це можливість випробувати машину в умовах реальних бойових дій.

Для наших європейських партнерів це гарна можливість і випробувати її у бою, і зробити її кращою. А для наших воїнів сьогодні потрібна кожна додаткова машина, яка допоможе їм стояти на фронті

- заявив український міністр. 

А втім, масштаби подальшого виробництва все ще залишаються невизначеними, зазначає видання. Україна залежить від фінансової підтримки з боку німецького уряду для подальшого виробництва.

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За словами Камишина, переговори щодо фінансування ще не завершені. Якщо угода буде досягнута, "значна кількість" БМП можуть бути вироблені в Україні вже наступного року, додав міністр.

Доповнення

Також у виданні стверджують, що наразі Україна не планує розширювати співпрацю з Rheinmetall на бойові танки. Києву запропонували новітню розробку Panther, але стверджується, що для Сил оборони зараз важливіша інша бронетехніка.

Довідково

Важка БМП Lynx, маса якої становить близько 44 тонн, представлена Rheinmetall у 2018 році. 

Її основне озброєння – башта LANCE з 30 або 35-мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника. Екіпаж – 3 людини. Десант – до 9 бійців.

Нагадаємо

"Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перший в Україні спільний цех з ремонту та виробництва бронетехніки, де українські фахівці працюють під німецьким технічним керівництвом, підтримуючи економіку і Збройні сили України.

Володимир Омельченко

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