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Німеччина замовить у Rheinmetall додатково 200 тисяч снарядів

Німеччина замовить у Rheinmetall додатково 200 тисяч снарядів

Київ • УНН

 • 17054 перегляди

Німеччина планує замовити у Rheinmetall додатково 200 тисяч 155-мм артилерійських снарядів на суму 880 млн євро для поповнення армійських складів.

Німецька армія має намір замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала. Про це йдеться в листі міністерства оборони ФРН, направленому до бюджетного комітету парламенту, повідомляє Reuters, передає УНН

Деталі 

Як йдеться у листі, армія Німеччини планує отримати 200 тисяч додаткових 155-мм артилерійських снарядів на суму близько 880 мільйонів євро у рамках рамкової угоди з оборонною компанією. Армія вже погодилася на угоду вартістю 1,2 мільярда євро на кілька сотень тисяч снарядів, детонаторів і зарядів.

Нові боєприпаси мають поповнити армійські склади  на тлі того, що Німеччина допомагає Україні в боротьбі з російськими військами. 

Оскільки західні уряди зміцнюють свої збройні сили і поповнюють запаси після поставок зброї Києву, компанія Rheinmetall, чия ринкова вартість після війни в Україні зросла більш ніж учетверо, відзначає різке зростання замовлень.

Розміщуючи замовлення, міністерство оборони Німеччини також хоче забезпечити Rheinmetall можливість створення нової виробничої лінії в центральному німецькому місті Унтерлусс.

Доповнення 

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від неназваної європейської країни на постачання 35-мм боєприпасів AHEAD для системи ППО Skynex. Раніше повідомлялося про поставку такої в Україну.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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