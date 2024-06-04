Німеччина замовить у Rheinmetall додатково 200 тисяч снарядів
Київ • УНН
Німеччина планує замовити у Rheinmetall додатково 200 тисяч 155-мм артилерійських снарядів на суму 880 млн євро для поповнення армійських складів.
Німецька армія має намір замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала. Про це йдеться в листі міністерства оборони ФРН, направленому до бюджетного комітету парламенту, повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Як йдеться у листі, армія Німеччини планує отримати 200 тисяч додаткових 155-мм артилерійських снарядів на суму близько 880 мільйонів євро у рамках рамкової угоди з оборонною компанією. Армія вже погодилася на угоду вартістю 1,2 мільярда євро на кілька сотень тисяч снарядів, детонаторів і зарядів.
Нові боєприпаси мають поповнити армійські склади на тлі того, що Німеччина допомагає Україні в боротьбі з російськими військами.
Оскільки західні уряди зміцнюють свої збройні сили і поповнюють запаси після поставок зброї Києву, компанія Rheinmetall, чия ринкова вартість після війни в Україні зросла більш ніж учетверо, відзначає різке зростання замовлень.
Розміщуючи замовлення, міністерство оборони Німеччини також хоче забезпечити Rheinmetall можливість створення нової виробничої лінії в центральному німецькому місті Унтерлусс.
Доповнення
Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від неназваної європейської країни на постачання 35-мм боєприпасів AHEAD для системи ППО Skynex. Раніше повідомлялося про поставку такої в Україну.