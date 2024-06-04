Германия закажет у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч снарядов

Немецкая армия намерена заказать у производителя оружия Rheinmetall на 200 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировала. Об этом говорится в письме Министерства обороны ФРГ, направленном в бюджетный комитет парламента, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Которые говорится в письме, армия Германии планирует получить 200 тысяч дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов на сумму около 880 миллионов евро в рамках рамочного соглашения с оборонной компанией. Армия уже согласилась на сделку стоимостью 1,2 миллиарда евро на несколько сотен тысяч снарядов, детонаторов и зарядов.

Новые боеприпасы должны пополнить армейские склады на фоне того, что Германия помогает Украине в борьбе с российскими войсками.

Поскольку западные правительства укрепляют свои вооруженные силы и пополняют запасы после поставок оружия Киеву, компания Rheinmetall, чья рыночная стоимость после войны в Украине выросла более чем вчетверо, отмечает резкий рост заказов.

Размещая заказы, Министерство обороны Германии также хочет обеспечить Rheinmetall возможность создания новой производственной линии в Центральном немецком городе Унтерлусс.

Дополнение

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от неназванной европейской страны на поставку 35-мм боеприпасов AHEAD для системы ПВО Skynex. Ранее сообщалось о поставке такой в Украину.