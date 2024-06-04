ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Германия закажет у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч снарядов

Германия закажет у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч снарядов

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 08:38  •  5644 просмотра

Read in English

Германия планирует заказать у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов на сумму 880 млн евро для пополнения армейских складов.

Немецкая армия намерена заказать у производителя оружия Rheinmetall на 200 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировала. Об этом говорится в письме Министерства обороны ФРГ, направленном в бюджетный комитет парламента, сообщает Reuters, передает УНН

Детали 

Которые говорится в письме, армия Германии планирует получить 200 тысяч дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов на сумму около 880 миллионов евро в рамках рамочного соглашения с оборонной компанией. Армия уже согласилась на сделку стоимостью 1,2 миллиарда евро на несколько сотен тысяч снарядов, детонаторов и зарядов.

Новые боеприпасы должны пополнить армейские склады  на фоне того, что Германия помогает Украине в борьбе с российскими войсками. 

Поскольку западные правительства укрепляют свои вооруженные силы и пополняют запасы после поставок оружия Киеву, компания Rheinmetall, чья рыночная стоимость после войны в Украине выросла более чем вчетверо, отмечает резкий рост заказов.

Размещая заказы, Министерство обороны Германии также хочет обеспечить Rheinmetall возможность создания новой производственной линии в Центральном немецком городе Унтерлусс.

Дополнение 

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от неназванной европейской страны на поставку 35-мм боеприпасов AHEAD для системы ПВО Skynex. Ранее сообщалось о поставке такой в Украину.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
reutersReuters
reinmetallРейнметалл
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  25967 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  26757 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  36571 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  71888 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  56516 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  55932 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  115181 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  117556 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  160929 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
3 июня 2024, 09:45  •  108365 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Новости по теме
Германия закажет у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч снарядов

Германия закажет у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч снарядов

  •  5644 просмотра
ООН собирается присоединиться к украинскому Саммиту мира

ООН собирается присоединиться к украинскому Саммиту мира

  •  10273 просмотра
На Тернопольщине вандал повредил могилы павших военных

На Тернопольщине вандал повредил могилы павших военных

  •  7207 просмотра
Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара

Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара

  •  8593 просмотра
НАТО представит пакет безопасности для Украины как" мост " к членству - СМИ

НАТО представит пакет безопасности для Украины как" мост " к членству - СМИ

  •  11336 просмотра
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
Эксклюзив

  •  35200 просмотра
Микроавтобус с детьми перевернулся в Винницкой области по дороге с экскурсии: пострадали двое взрослых и 5 подростков

Микроавтобус с детьми перевернулся в Винницкой области по дороге с экскурсии: пострадали двое взрослых и 5 подростков

  •  7986 просмотра
В Курской и Белгородской областях ранены по меньшей мере 9 представителей силовых структур рф-СМИ

В Курской и Белгородской областях ранены по меньшей мере 9 представителей силовых структур рф-СМИ

  •  9089 просмотра
В Минобороны заявили, что пока нет оснований для продления срока обновления военно-учетных данных

В Минобороны заявили, что пока нет оснований для продления срока обновления военно-учетных данных

  •  9517 просмотра
Ограничения на электричество действуют в течение суток, из-за непогоды есть обесточивания, на востоке энергетики попали под обстрел - Минэнерго

Ограничения на электричество действуют в течение суток, из-за непогоды есть обесточивания, на востоке энергетики попали под обстрел - Минэнерго

  •  10239 просмотра

Популярные

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  103909 просмотра
4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

  •  44996 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

  •  100131 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

  •  102451 просмотра
Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

  •  101111 просмотра

Публикации

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

  •  71925 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  103909 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

  •  160933 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  148271 просмотра
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Эксклюзив

3 июня 2024, 09:03  •  143036 просмотра

Германия закажет у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч снарядов

Германия планирует заказать у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов на сумму 880 млн евро для пополнения армейских складов.

Новости Мира •   •  5644 просмотра
Германия закажет у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч снарядов

ООН собирается присоединиться к украинскому Саммиту мира

Организация Объединенных Наций, как ожидается, будет представлена на Саммите мира в Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Война •   •  10273 просмотра
ООН собирается присоединиться к украинскому Саммиту мира

На Тернопольщине вандал повредил могилы павших военных

В Тернопольской области 53-летний мужчина совершил акты вандализма на четырех могилах павших солдат, повредив кресты, подсвечники, украинский флаг и портреты. За это преступление ему грозит до 5 лет тюремного заключения.

Криминал и ЧП •   •  7207 просмотра
На Тернопольщине вандал повредил могилы павших военных

Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара

Украина установила рекорд по экспорту сахара в мае: 65% было экспортировано в страны ЕС и 35% - в другие страны, что стало самым высоким месячным показателем экспорта для страны.

Экономика •   •  8593 просмотра
Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара

НАТО представит пакет безопасности для Украины как" мост " к членству - СМИ

НАТО планирует предложить Украине пакет мер безопасности на своем предстоящем саммите, который послужит "мостом" к возможному членству, но не гарантирует немедленного вступления.

Война •   •  11336 просмотра
НАТО представит пакет безопасности для Украины как" мост " к членству - СМИ

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Инициатор дела против бывшего министра Сольского "забыл" задекларировать дом в котором проживает.

Общество •   •  35200 просмотра
Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Микроавтобус с детьми перевернулся в Винницкой области по дороге с экскурсии: пострадали двое взрослых и 5 подростков

В Винницкой области микроавтобус, перевозивший 17 детей и 5 взрослых, перевернулся после возвращения с экскурсии, в результате чего пострадали 5 подростков и 2 взрослых, начато уголовное расследование.

Криминал и ЧП •   •  7986 просмотра
Микроавтобус с детьми перевернулся в Винницкой области по дороге с экскурсии: пострадали двое взрослых и 5 подростков

В Курской и Белгородской областях ранены по меньшей мере 9 представителей силовых структур рф-СМИ

За последние 4 дня по меньшей мере 9 представителей российских военных сил получили ранения; 8 единиц техники Министерства обороны России были повреждены в Курской и Белгородской областях.

Война •   •  9089 просмотра
В Курской и Белгородской областях ранены по меньшей мере 9 представителей силовых структур рф-СМИ

В Минобороны заявили, что пока нет оснований для продления срока обновления военно-учетных данных

В Министерстве обороны заявили, что в настоящее время нет оснований для продления срока обновления военных удостоверений, поскольку каждый военнообязанный может обновить свои данные через приложение "Резерв+", но срок может быть продлен в случае возникновения форс-мажорной ситуации.

Общество •   •  9517 просмотра
В Минобороны заявили, что пока нет оснований для продления срока обновления военно-учетных данных

Ограничения на электричество действуют в течение суток, из-за непогоды есть обесточивания, на востоке энергетики попали под обстрел - Минэнерго

Из-за непогоды были обесточены 68 населенных пунктов, бригада энергетиков попала под обстрел в Донецкой области, а в течение дня в Украине действуют ограничения на подачу электроэнергии, при этом ожидается значительный, но меньше, чем накануне, импорт электроэнергии.

Общество •   •  10239 просмотра
Ограничения на электричество действуют в течение суток, из-за непогоды есть обесточивания, на востоке энергетики попали под обстрел - Минэнерго