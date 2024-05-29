Rheinmetall отримав замовлення на боєприпаси для системи ППО Skynex. Така є в України
Київ • УНН
Неназвана європейська країна замовила Rheinmetall постачання 35-мм боєприпасів AHEAD на мільйони євро для системи протиповітряної оборони Skynex.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від неназваної європейської країни на постачання 35-мм боєприпасів AHEAD для системи ППО Skynex. Раніше повідомлялося про поставку такої в Україну. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення концерну.
Деталі
"Європейська країна-замовник замовила Rheinmetall постачання 35-мм боєприпасів AHEAD для системи ППО Skynex", - ідеться в повідомленні.
Точну вартість замовлення Rheinmetall не уточнює, вказує лише, що вона "становить приблизно тризначну цифру у мільйонах євро".
Повідомляється, що буде виготовлено шестизначну кількість боєприпасів.
"Система Skynex посилює захист збройних сил країни-замовника від загроз з повітря. Це нове замовлення ще раз підкреслює провідну технологічну позицію Rheinmetall у розробці та виробництві високоефективних боєприпасів для протиповітряної оборони в Європі", - інформує концерн.
Зазначається, що Skynex базується на протиповітряній обороні на базі гармат і тому особливо підходить для захисту з близької відстані.
Доповнення
У січні 2024 року Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, зокрема до неї входила система Skynex, боєприпаси та вантажівки.
21 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що продовжуються постачання від Німеччини систем IRIS-T, Skynex, Gepard. Окрім того, Німеччина працює з іншими країнами для того, щоб вони теж передавали свої системи ППО Україні.