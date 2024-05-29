Rheinmetall получил заказ на боеприпасы для системы ПВО Skynex. Такая есть у Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от неназванной европейской страны на поставку 35-мм боеприпасов AHEAD для системы ПВО Skynex. Ранее сообщалось о поставке такой в Украину. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение концерна.

Детали

"Европейская страна-заказчик заказала Rheinmetall поставку 35-мм боеприпасов AHEAD для системы ПВО Skynex", - говорится в сообщении.

Точную стоимость заказа Rheinmetall не уточняет, указывает лишь, что она "составляет примерно трехзначную цифру в миллионах евро".

Сообщается, что будет изготовлено шестизначное количество боеприпасов.

"Система Skynex усиливает защиту вооруженных сил страны-заказчика от угроз с воздуха. Этот новый заказ еще раз подчеркивает ведущую технологическую позицию Rheinmetall в разработке и производстве высокоэффективных боеприпасов для противовоздушной обороны в Европе", - информирует концерн.

Отмечается, что Skynex базируется на противовоздушной обороне на базе пушек и поэтому особенно подходит для защиты с близкого расстояния.

Дополнение

В январе 2024 года Германия передала Украине новую партию военной помощи, в частности в нее входила система Skynex, боеприпасы и грузовики.

21 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что продолжаются поставки от Германии систем IRIS-T, Skynex, Gepard. Кроме того, Германия работает с другими странами для того, чтобы они тоже передавали свои системы ПВО Украине.