Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех в Україні
Київ • УНН
"Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перший в Україні спільний цех з ремонту та виробництва бронетехніки, де українські фахівці працюють під німецьким технічним керівництвом, підтримуючи економіку і Збройні сили України.
Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні, повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін 10 червня, пише УНН.
Перший пішов. В Україні запрацював спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і Rheinmetall – цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це перший реалізований проєкт в межах партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного гіганта
Як зазначили в Укроборонпромі, головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків.
Зі слів міністра, "прямо зараз це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову". "У перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки", - додав він.
"Що важливо - це підтримка не тільки Збройних сил України, а і нашої економіки. В цеху працюють українські фахівці, під технічним наглядом колег з Німеччини. Податки сплачуються в Україні. І ми отримуємо нові технології. Дякую партнерам за віру в українську оборонку та за послідовність у підтримці", - підсумував Камишін.
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