Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех в Украине

Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине, сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин 10 июня, пишет УНН.

Первый пошел. в Украине заработала совместная производственная площадка Укроборонпрома и Rheinmetall – цех по ремонту и производству бронетехники. Это первый реализованный проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного гиганта - сообщил Камышин в Telegram.

Как отметили в Укроборонпроме, главное назначение новой площадки – ремонт и производство военной техники немецких образцов.

По словам министра, "прямо сейчас это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику и, соответственно, быстрее возвращать ее на передовую". "В перспективе здесь будут производиться новые образцы бронированной техники", - добавил он.

"Что важно - это поддержка не только Вооруженных сил Украины, но и нашей экономики. В цехе работают украинские специалисты, под техническим наблюдением коллег из Германии. Налоги уплачиваются в Украине. И мы получаем новые технологии. Спасибо партнерам за веру в украинскую оборонку и за последовательность в поддержке", - подытожил Камышин.

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