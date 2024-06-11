Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  2791 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  108004 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  110690 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  116535 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  111593 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  103258 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  104853 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  102006 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
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Публикации

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

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Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  255949 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  258255 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  260031 просмотра

Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех в Украине

"Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый в Украине совместный цех по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под немецким техническим руководством, поддерживая экономику и Вооруженные Силы Украины.

Война •   •  2388 просмотра
Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех в Украине

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Экс-регионал и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Виталий Гайдук, владелец "Украинской молочной компании", мог заплатить 10 миллионов долларов, чтобы предотвратить экстрадицию из россии в Украину экс-депутата Александра Шепелева, подозреваемого в заказных убийствах и государственной измене.

публикации •   •  8775 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Армия рф ударила КАБом по Константиновке в Донецкой области, 5 раненых

Российские войска сбросили авиационную бомбу КАБ-500 на жилой массив Константиновки Донецкой области, в результате чего ранены 5 мирных жителей и повреждены 13 жилых домов.

Война •   •  3577 просмотра
Армия рф ударила КАБом по Константиновке в Донецкой области, 5 раненых

Вражеские войска 6 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 16 взрывов

В Сумской области ночью и утром противник 6 раз обстреливал пограничные территории и населенные пункты, в результате чего в разных населенных пунктах прогремело 16 взрывов.

Общество •   •  4449 просмотра
Вражеские войска 6 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 16 взрывов

Грозы, град, шквалы и 34-градусная жара: прогноз погоды на сегодня

На большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура ночью составит от 15-20°C ночью до 25-34°C днем, за исключением западных областей, где будет 21-26°C.

Общество •   •  4235 просмотра
Грозы, град, шквалы и 34-градусная жара: прогноз погоды на сегодня

рф трижды обстреляла Николаевщину: зафиксированы пожары и повреждения, но без пострадавших

10 июня вражеские обстрелы в Николаевской области привели к пожарам, повреждению хозяйственных построек, частных домов и автомобиля, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Общество •   •  4789 просмотра
рф трижды обстреляла Николаевщину: зафиксированы пожары и повреждения, но без пострадавших

Дважды за сутки: обстрелы врага повредили инфраструктуру и дома на Днепропетровщине

Вражеские войска дважды обстреляли Днепропетровскую область, повредив объект инфраструктуры, 3 частных дома и хозяйственную постройку в населенных пунктах Никополь и марганец, сообщений о жертвах не поступало.

Общество •   •  5961 просмотра
Дважды за сутки: обстрелы врага повредили инфраструктуру и дома на Днепропетровщине

В пределах суток враг 548 раз обстрелял Запорожскую область: ранены две женщины и мужчина

За минувшие сутки оккупанты нанесли 548 ударов по Запорожской области, в том числе по 10 населенным пунктам, в том числе 5 авиаударов, 220 атак беспилотников, 22 запуска реактивных систем залпового огня и 301 обстрел, в результате чего поступило 10 сообщений о разрушении жилья и ранении 3 мирных жителей.

Война •   •  5924 просмотра
В пределах суток враг 548 раз обстрелял Запорожскую область: ранены две женщины и мужчина

За минувшие сутки рф потеряла 1100 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение суток рф потеряла 1100 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 520 850 человек.

Война •   •  6521 просмотра
За минувшие сутки рф потеряла 1100 военнослужащих

Суд отклонил апелляцию: отец приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование 5-летней дочери

Кассационный уголовный суд отклонил апелляцию мужчины, осужденного за развращение и изнасилование своей 5-летней дочери, оставив в силе его 14-летний тюремный срок.

Общество •   •  7095 просмотра
Суд отклонил апелляцию: отец приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование 5-летней дочери