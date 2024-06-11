НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
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Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги
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Вражеские войска 6 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 16 взрывов
Грозы, град, шквалы и 34-градусная жара: прогноз погоды на сегодня
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Дважды за сутки: обстрелы врага повредили инфраструктуру и дома на Днепропетровщине
В пределах суток враг 548 раз обстрелял Запорожскую область: ранены две женщины и мужчина
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Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги
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Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех в Украине
"Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый в Украине совместный цех по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под немецким техническим руководством, поддерживая экономику и Вооруженные Силы Украины.
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги
Экс-регионал и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Виталий Гайдук, владелец "Украинской молочной компании", мог заплатить 10 миллионов долларов, чтобы предотвратить экстрадицию из россии в Украину экс-депутата Александра Шепелева, подозреваемого в заказных убийствах и государственной измене.
Армия рф ударила КАБом по Константиновке в Донецкой области, 5 раненых
Российские войска сбросили авиационную бомбу КАБ-500 на жилой массив Константиновки Донецкой области, в результате чего ранены 5 мирных жителей и повреждены 13 жилых домов.
Вражеские войска 6 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 16 взрывов
В Сумской области ночью и утром противник 6 раз обстреливал пограничные территории и населенные пункты, в результате чего в разных населенных пунктах прогремело 16 взрывов.
Грозы, град, шквалы и 34-градусная жара: прогноз погоды на сегодня
На большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура ночью составит от 15-20°C ночью до 25-34°C днем, за исключением западных областей, где будет 21-26°C.
рф трижды обстреляла Николаевщину: зафиксированы пожары и повреждения, но без пострадавших
10 июня вражеские обстрелы в Николаевской области привели к пожарам, повреждению хозяйственных построек, частных домов и автомобиля, но, к счастью, обошлось без пострадавших.
Дважды за сутки: обстрелы врага повредили инфраструктуру и дома на Днепропетровщине
Вражеские войска дважды обстреляли Днепропетровскую область, повредив объект инфраструктуры, 3 частных дома и хозяйственную постройку в населенных пунктах Никополь и марганец, сообщений о жертвах не поступало.
В пределах суток враг 548 раз обстрелял Запорожскую область: ранены две женщины и мужчина
За минувшие сутки оккупанты нанесли 548 ударов по Запорожской области, в том числе по 10 населенным пунктам, в том числе 5 авиаударов, 220 атак беспилотников, 22 запуска реактивных систем залпового огня и 301 обстрел, в результате чего поступило 10 сообщений о разрушении жилья и ранении 3 мирных жителей.
За минувшие сутки рф потеряла 1100 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение суток рф потеряла 1100 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 520 850 человек.
Суд отклонил апелляцию: отец приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование 5-летней дочери
Кассационный уголовный суд отклонил апелляцию мужчины, осужденного за развращение и изнасилование своей 5-летней дочери, оставив в силе его 14-летний тюремный срок.