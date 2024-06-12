В этом году оружейный концерн Rheinmetall планирует начать производство в Украине боевых машин пехоты Lynx. Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет Handelsblatt, передает УНН.

Детали

По его словам, выпуск первой Lynx состоится уже в этом году.

В этом году у нас будет первая БМП, которая будет сделана в Украине - заявил Александр Камышин.

Он добавил, что Lynx - это одна из самых современных боевых машин пехоты. Для партнеров - это возможность испытать машину в условиях реальных боевых действий.

Для наших европейских партнеров это хорошая возможность и испытать ее в бою, и сделать ее лучше. А для наших воинов сегодня нужна каждая дополнительная машина, которая поможет им стоять на фронте - заявил украинский министр.

А впрочем, масштабы дальнейшего производства все еще остаются неопределенными, отмечает издание. Украина зависит от финансовой поддержки со стороны немецкого правительства для дальнейшего производства.

Германия закажет у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч снарядов

По словам Камышина, переговоры по финансированию еще не завершены. Если соглашение будет достигнуто, "значительное количество" БМП могут быть произведены в Украине уже в следующем году, добавил министр.

Дополнение

Также в издании утверждают, что сейчас Украина не планирует расширять сотрудничество с Rheinmetall на боевые танки. Киеву предложили новейшую разработку Panther, но утверждается, что для Сил обороны сейчас важнее другая бронетехника.

Справочно

Тяжелая БМП Lynx, масса которой составляет около 44 тонн, представлена Rheinmetall в 2018 году.

Ее основное вооружение - башня LANCE с 30 или 35-мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет, которая может быть оснащена в соответствии с требованиями заказчика. Экипаж - 3 человека. Десант - до 9 бойцов.

Напомним

"Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый в Украине совместный цех по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под немецким техническим руководством, поддерживая экономику и Вооруженные силы Украины.