Україна отримала першу БМП Lynx від Rheinmetall
Київ • УНН
Наприкінці 2024 року Україна отримала першу бойову машину піхоти KF41 Lynx від Rheinmetall. Машина проходить випробування ЗСУ для подальшого серійного замовлення.
Наприкінці 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Україні новітню бойову машину піхоти KF41 Lynx. Про це Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, пише УНН.
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За його словами, першу БМП Lynx, яку доправили в Україну наприкінці 2024 року, виготовив завод Rheinmetall у німецькій громаді Унтерлюс.
Зараз вона проходить там випробування збройними силами, щоб серійне замовлення могло бути розміщене якомога швидше. Ми повинні продовжувати допомагати Україні з такою ж енергією,
Видання додає, що українські військові пройшли навчання в Німеччині з технічного обслуговування та ремонту військової техніки, а в червні на заході України було відкрито базу технічного обслуговування.
Довідково
Бойова машина піхоти Lynx - це новітня розробка компанії Rheinmetall. Варіант KF41 було презентовано лише у 2018 році.
Екіпаж такої версії Lynx складається з трьох осіб. При цьому вона може перевозити до восьми пасажирів. БМП розвиває швидкість до 80 кілометрів на годину.
Lynx має броню, яка може захистити від протитанкової зброї, боєприпасів середнього калібру, осколкової артилерії і бомб. Також БМП може використовувати додатковий активний захист.
Lynx оснащена гарматами і кулеметами, таке озброєння призначене для знищення ворожої піхоти і легкоброньованих цілей.
Нагадаємо
Минулого року Rheinmetall планував розпочати виробництво бойових машин піхоти Lynx в Україні, що забезпечить Україну сучасними бойовими машинами для допомоги її військам на фронті, а європейським партнерам дасть змогу випробувати машини в реальних бойових діях.