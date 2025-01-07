Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток
Киев • УНН
Команда Hershey Bears установила мировой рекорд, собрав 102 343 мягких игрушек во время благотворительной акции «Teddy Bear Toss». Игрушки будут переданы 35 местным благотворительным организациям.
Команда Hershey Bears, команда АХЛ, установила новый мировой рекорд во время своего традиционного мероприятия "Teddy Bear Toss" в воскресенье.
Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
102 343 мягких игрушек попали на ледовый каток в момент "сладкого, приятного хаоса", по словам команды Американской хоккейной лиги. Речь идет о традиционном мероприятии "Teddy Bear Toss", которое состоялось в воскресенье.
Справка
Teddy Bear Toss - популярная рождественская акция, которая чаще всего встречается в хоккейных играх юниорской и низшей хоккейной лиги. Болельщикам предлагается взять с собой на игру плюшевых мишек или другие мягкие игрушки и бросить их на лед, когда хозяева забьют свой первый гол. Игрушки собираются для того, чтобы передать в качестве подарков больницам и благотворительным организациям.
Вот что происходило во время встречи Hershey Bears (Херши, Пенсильвания) и Providence Bruins (главная команда развития "Бостон Брюинс" Национальной хоккейной лиги) в АХЛ:
На видеозаписи игры в Херше видно, как мягкие игрушки разлетаются по стеклу после того, как команда Hershey Bears забила гол команде Providence Bruins.
Зафиксировано 102 343 (!) плюшевых мишек всех видов, - то есть команда Пенсильвании превзошла свой предыдущий рекорд в 74 599, установленный в прошлом году.
Дополнение
Ежегодная жеребьевка плюшевых мишек проводится хоккейным клубом Hershey Bears с 2001 года, а нынешнее мероприятие побило предыдущий рекорд в 74 599 игрушек, собранных в 2024 году.
По сообщению клуба, мягкие игрушки будут распределены между 35 местными благотворительными организациями.
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