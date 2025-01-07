Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

Команда Hershey Bears, команда АХЛ, установила новый мировой рекорд во время своего традиционного мероприятия "Teddy Bear Toss" в воскресенье.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

102 343 мягких игрушек попали на ледовый каток в момент "сладкого, приятного хаоса", по словам команды Американской хоккейной лиги. Речь идет о традиционном мероприятии "Teddy Bear Toss", которое состоялось в воскресенье.

Справка

Teddy Bear Toss - популярная рождественская акция, которая чаще всего встречается в хоккейных играх юниорской и низшей хоккейной лиги. Болельщикам предлагается взять с собой на игру плюшевых мишек или другие мягкие игрушки и бросить их на лед, когда хозяева забьют свой первый гол. Игрушки собираются для того, чтобы передать в качестве подарков больницам и благотворительным организациям.

Вот что происходило во время встречи Hershey Bears (Херши, Пенсильвания) и Providence Bruins (главная команда развития "Бостон Брюинс" Национальной хоккейной лиги) в АХЛ:

На видеозаписи игры в Херше видно, как мягкие игрушки разлетаются по стеклу после того, как команда Hershey Bears забила гол команде Providence Bruins.

Зафиксировано 102 343 (!) плюшевых мишек всех видов, - то есть команда Пенсильвании превзошла свой предыдущий рекорд в 74 599, установленный в прошлом году.

Дополнение

Ежегодная жеребьевка плюшевых мишек проводится хоккейным клубом Hershey Bears с 2001 года, а нынешнее мероприятие побило предыдущий рекорд в 74 599 игрушек, собранных в 2024 году.

По сообщению клуба, мягкие игрушки будут распределены между 35 местными благотворительными организациями.

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