Лавина плюшевих ведмедиків: у американській хокейній лізі новий світовий рекорд із потрапляння м'яких іграшок на льодову ковзанку
Київ • УНН
Команда Hershey Bears встановила світовий рекорд, зібравши 102 343 м'яких іграшок під час благодійної акції "Teddy Bear Toss". Іграшки будуть передані 35 місцевим благодійним організаціям.
Команда АХЛ Hershey Bears, що базується в містечку Херші, штат Пенсільванія, встановила новий світовий рекорд під час свого традиційного заходу "Teddy Bear Toss" у неділю.
Передає УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
102 343 м'які іграшки потрапили на льодову ковзанку в момент "солодкого, приємного хаосу", за словами прес-служби команди Американської хокейної ліги Hershey Bears. Подія сталася під час традиційного заходу "Teddy Bear Toss", що відбувся у неділю, 5 січня.
Довідка
Teddy Bear Toss - популярна різдвяна акція, яка найчастіше зустрічається в хокейних іграх юніорської та нижчої хокейної ліги. Уболівальникам пропонується взяти з собою на гру плюшевих ведмедиків або інші м’які іграшки та кинути їх на лід, коли господарі заб’ють свій перший гол. Іграшки збираються для того, щоб передати в якості подарунків лікарням і благодійним організаціям.
Ось що відбувалося під час зустрічі Hershey Bears (Херші, штат Пенсільванія) та Providence Bruins (головна команда розвитку "Бостон Брюїнс" Національної хокейної ліги) в АХЛ:
На відеозаписі гри в Херші видно, як м'які іграшки розлітаються по склу після того, як команда Hershey Bears забила гол команді Providence Bruins.
Зафіксовано 102 343 (!) плюшевих ведмедиків усіх видів, - тобто команда Пенсільванії перевершила свій попередній рекорд у 74 599, встановлений минулого року.
Доповнення
Щорічне жеребкування плюшевих ведмедиків проводиться хокейним клубом Hershey Bears з 2001 року, а цьогорічний захід побив попередній рекорд у 74 599 іграшок, зібраних у 2024 році.
За повідомленням клубу, м'які іграшки будуть розподілені між 35 місцевими благодійними організаціями.
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