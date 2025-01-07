Лавина плюшевих ведмедиків: у американській хокейній лізі новий світовий рекорд із потрапляння м'яких іграшок на льодову ковзанку

Команда АХЛ Hershey Bears, що базується в містечку Херші, штат Пенсільванія, встановила новий світовий рекорд під час свого традиційного заходу "Teddy Bear Toss" у неділю.

Передає УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

102 343 м'які іграшки потрапили на льодову ковзанку в момент "солодкого, приємного хаосу", за словами прес-служби команди Американської хокейної ліги Hershey Bears. Подія сталася під час традиційного заходу "Teddy Bear Toss", що відбувся у неділю, 5 січня.

Довідка

Teddy Bear Toss - популярна різдвяна акція, яка найчастіше зустрічається в хокейних іграх юніорської та нижчої хокейної ліги. Уболівальникам пропонується взяти з собою на гру плюшевих ведмедиків або інші м’які іграшки та кинути їх на лід, коли господарі заб’ють свій перший гол. Іграшки збираються для того, щоб передати в якості подарунків лікарням і благодійним організаціям.

Ось що відбувалося під час зустрічі Hershey Bears (Херші, штат Пенсільванія) та Providence Bruins (головна команда розвитку "Бостон Брюїнс" Національної хокейної ліги) в АХЛ:

На відеозаписі гри в Херші видно, як м'які іграшки розлітаються по склу після того, як команда Hershey Bears забила гол команді Providence Bruins.

Зафіксовано 102 343 (!) плюшевих ведмедиків усіх видів, - тобто команда Пенсільванії перевершила свій попередній рекорд у 74 599, встановлений минулого року.

Доповнення

Щорічне жеребкування плюшевих ведмедиків проводиться хокейним клубом Hershey Bears з 2001 року, а цьогорічний захід побив попередній рекорд у 74 599 іграшок, зібраних у 2024 році.

За повідомленням клубу, м'які іграшки будуть розподілені між 35 місцевими благодійними організаціями.

Нагадаємо

НБА: українці Михайлюк і Лень допомогли своїм командам здобути перемоги.

Ексфутболіст Уейн Руні доглядатиме за дітьми після відставки з "Плімуту"