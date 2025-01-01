Ексфутболіст Уейн Руні доглядатиме за дітьми після відставки з "Плімуту"

39-річний колишній капітан збірної Англії Уейн Руні після своєї відставки з посади головного тренера "Плімуту" повернеться додому до своєї дружини Коулін та їхніх дітей в Чешир. Про це пише Daily Mail, передає УНН.

Причиною цього став не надто успішний період на тренерській посаді, де він працював лише сім місяців.

У своєму зверненні до клубу Руні подякував за надану можливість і зазначив, що "Плімут" назавжди залишиться особливим місцем у його серці. Хоча кар’єра колишнього футболіста переживає складний період, ситуація в родині Коулін Руні виглядає значно краще. Відомо, що жінка Уейна отримала кілька пропозицій від телевізійних каналів після успішного виступу на шоу "I’m A Celebrity", де вона зайняла друге місце.

Зараз, коли Коулін готується до нових можливостей на телебаченні, Уейн змінює роль і буде доглядати за дітьми вдома. Джерела повідомляють, що серед телевізійних пропозицій для Коулін є варіанти, які передбачають її співпрацю з відомими ведучими, такими як Лоррейн Келлі і Голлі Віллобі.

Попри те, що Коулін сумує через відставку чоловіка, вона вірить, що тепер у них буде більше часу для родинного відпочинку, і Уейн зможе повністю підтримати її кар’єрні амбіції.

За словами джерела, "пріоритети Уейна змінюються", і тепер час підтримати дружину, яка була поряд з ним протягом останніх 20 років.

Після відставки з "Плімуту" Руні заявив, що продовжуватиме стежити за результатами клубу.

Цей період змін у родині Руні не обійшовся і без скандалів. Нещодавно в мережі з’явилося відео, на якому до Уейна в квартиру прийшла жінка. Руні пояснив, що та жінка була з ним не наодинці і перебувала в квартирі разом з його сином.

Нагадаємо

УНН раніше писав, що колишню зірку Манчестер Юнайтед звільнено з Плімут Аргайл після серії невдач у Чемпіоншипі.