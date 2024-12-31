Колишню зірку Манчестер Юнайтед звільнено з Плімут Аргайл після серії невдач у Чемпіоншипі

Перебування на посаді було повним провалом для 39-річного Руні: цього сезону він привів Плімут лише до чотирьох перемог у чемпіонаті.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

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Головний тренер Уейн Руні залишив Плімут Аргайл, що бореться за виживання у британському Чемпіоншип, за обопільною згодою, після всього семи місяців керівництва. 39-річний колишній капітан збірної Англії здобув лише чотири перемоги в чемпіонаті та зазнав 13 поразок у 23 іграх Чемпіонату. Його та його гравців освистали після недільної поразки з рахунком 2:0 від "Оксфорд Юнайтед" — їхньої шостої поразки в серії з дев’яти ігор без перемог, яка почалася на початку листопада.

Разом з Руні команду покинули інші члени тренерського штабу. Тим часом тренер першої команди Кевін Нансківелл і капітан клубу Джо Едвардс керуватимуть командою, яка готуватиметься до вирішального домашнього матчу проти Брістоль Сіті у середу, 01 січня.

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