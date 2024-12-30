Екстренер "Шахтаря" Фонсека залишає пост головного тренера італійського "Мілану" після нічиї з командою Довбика

Тренер італійського "Мілану" Пауло Фонсека, який свого часу тренував донецький "Шахтар", залишає команду після нічиєї проти римської "Роми", з яку грає український нападник Артем Довбик. Про це повідомляє пресслужба клубу, передає УНН.

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"Мілан" оголошує, що Паулу Фонсека звільнений з посади головного тренера основної чоловічої команди. Клуб висловлює свою вдячність Паулу за його високий професіоналізм і бажає йому всього найкращого в його майбутніх починаннях", - йдеться в заяві клубу.

Сам Фонсека прокоментував своє звільнення, зазначивши, що "його совість чиста".

"Я поговорив з керівництвом і це правда – мене звільнили. Таке життя, але моя совість чиста. Я зробив все, що зміг", - сказав Фонсека.

Доповнення

Паулу Алешандрі Родрігіш Фонсека розпочав тренерську кар’єру у 2005 році, коли завершив кар’єру футболіста. За свою кар’єру Фонсека тренував португальський "Авеш", двічі "Пасуш де Феррейра", "Порту", а останнім португальським клубом стала "Брага", з якої у 2016 році перейшов тренувати до донецького "Шахтаря".

За час перебування у "Шахтарі", Фонсека тричі здобув золоті медалі Української прем’єр-ліги, тричі завойовував Кубок України та одного разу Суперкубок України. Також у 2016 році Фонсека з "Шахтарем" дійшов до півфіналу Ліги Європи, де за сумою двох матчів - 5:3 поступився майбутньому володарю трофею "Севільї".

Окрім того, Фонсека двічі визнавався "Кращим тренером чемпіонату України".

У 2019 році Фонсека покинув "Шахтар" та очолив римську "Рому", де провів три роки, а у липні 2022 року підписав контракт із французьким "Лілем".

У липні 2024 року Фонсека очолив італійський "Мілан". За час перебування у італійському клубі на посту головного тренера провів 24 матчі. В "Серії А" "Мілан" під керівництвом Фонсеки провів 17 матчів, в яких 7 разів переміг, 6 разів - зіграв внічию, а також 4 рази поступився.

В Лізі Чемпіонів "Мілан" провів 6 матчів, з яких 4 рази отримав перемогу, та двічі програв. Наразі "Мілан" перебуває на 12 місці в турнірній таблиці Ліги Чемпіонів. Окрім того, "Мілан" після вчорашньої нічиї проти римської "Роми" (1:1) залишився на 8 місці в турнірній таблиці. В тому матчі "Мілан" завдяки голу Рейдерса на 16-й хвилині відкрив рахунок, а вже за 7 хвилин форвард збірної України Артем Довбик красиво асистував п’ятою на Пауло Дібалу, який зрівняв рахунок.

Окрім того, в тому матчі Фонсеку було вилучено з поля.

Відомий журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що новим коучем "росонері" стане інший португальський спеціаліст Сержіу Консейсан.