Бывший тренер "Шахтера" Фонсека покидает пост главного тренера итальянского "Милана" после ничьей с командой Довбика

Тренер итальянского "Милана" Пауло Фонсека, который когда-то тренировал донецкий "Шахтер", покидает команду после ничьей против римской "Ромы", в которой играет украинский нападающий Артем Довбик. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

Детали

"Милан" объявляет, что Пауло Фонсека освобожден от должности главного тренера основной мужской команды. Клуб выражает свою благодарность Пауло за его высокий профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях", - говорится в заявлении клуба.

Сам Фонсека прокомментировал свое увольнение, отметив, что "его совесть чиста".

"Я поговорил с руководством, и это правда - меня уволили. Такова жизнь, но моя совесть чиста. Я сделал все, что мог", - сказал Фонсека.

Дополнение

Пауло Алешандри Родригиш Фонсека начал тренерскую карьеру в 2005 году, когда завершил карьеру футболиста. За свою карьеру Фонсека тренировал португальский "Авеш", дважды "Пасуш де Феррейра", "Порту", а последним португальским клубом стала "Брага", из которой в 2016 году перешел тренировать донецкий "Шахтер".

За время пребывания в "Шахтере", Фонсека трижды завоевывал золотые медали Украинской премьер-лиги, трижды выигрывал Кубок Украины и один раз Суперкубок Украины. Также в 2016 году Фонсека с "Шахтером" дошел до полуфинала Лиги Европы, где по сумме двух матчей - 5:3 уступил будущему обладателю трофея "Севилье".

Кроме того, Фонсека дважды признавался "Лучшим тренером чемпионата Украины".

В 2019 году Фонсека покинул "Шахтер" и возглавил римскую "Рому", где провел три года, а в июле 2022 года подписал контракт с французским "Лиллем".

В июле 2024 года Фонсека возглавил итальянский "Милан". За время пребывания в итальянском клубе на посту главного тренера провел 24 матча. В "Серии А" "Милан" под руководством Фонсеки провел 17 матчей, в которых 7 раз победил, 6 раз сыграл вничью, а также 4 раза потерпел поражение.

В Лиге Чемпионов "Милан" провел 6 матчей, из которых 4 раза одержал победу, и дважды проиграл. В настоящее время "Милан" занимает 12 место в турнирной таблице Лиги Чемпионов. Кроме того, "Милан" после вчерашней ничьей против римской "Ромы" (1:1) остался на 8 месте в турнирной таблице. В том матче "Милан" благодаря голу Рейдерса на 16-й минуте открыл счет, а уже через 7 минут форвард сборной Украины Артем Довбик красиво ассистировал пяткой Пауло Дибале, который сравнял счет.

Кроме того, в том матче Фонсека был удален с поля.

Известный журналист Фабрицио Романо сообщает, что новым тренером "россонери" станет другой португальский специалист Серджу Консейсан.