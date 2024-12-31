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Бывшая звезда Манчестер Юнайтед уволена из Плимут Аргайл, после серии неудач в Чемпионшипе

Бывшая звезда Манчестер Юнайтед уволена из Плимут Аргайл, после серии неудач в Чемпионшипе

Киев  •  УНН

 • 2218 просмотра

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Уэйн Руни покинул пост главного тренера Плимут Аргайл по взаимному согласию после 7 месяцев работы. Под его руководством команда одержала лишь 4 победы в 23 матчах чемпионата.

Пребывание на посту было полным провалом для 39-летнего Руни: в этом сезоне он привел Плимут лишь к четырем победам в чемпионате.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Главный тренер Уэйн Руни покинул Плимут Аргайл, борющийся за выживание в британском Чемпионшипе,  по обоюдному согласию, после всего семи месяцев руководства. 39-летний бывший капитан сборной Англии одержал лишь четыре победы в чемпионате и потерпел 13 поражений в 23 играх Чемпионата. Его и его игроков освистали после воскресного поражения со счетом 2:0 от «Оксфорд Юнайтед» - их шестого поражения в серии из девяти игр без побед, которая началась в начале ноября.

Вместе с Руни команду покинули другие члены тренерского штаба. Тем временем тренер первой команды Кевин Нанскивелл и капитан клуба Джо Эдвардс будут руководить командой, которая будет готовиться к решающему домашнему матчу против Бристоль Сити в среду, 01 января.  

Напомним,

Тренер итальянского «Милана» Пауло Фонсека, который в свое время тренировал донецкий «Шахтер», покидает команду после ничьей против римской «Ромы», с которой играет украинский нападающий Артем Довбик.

Бывшего футболиста Кавелашвили грузинский парламент избрал новым президентом Грузии14 дек. 2024, 10:51 • 22237 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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