Бывшая звезда Манчестер Юнайтед уволена из Плимут Аргайл, после серии неудач в Чемпионшипе
Киев • УНН
Уэйн Руни покинул пост главного тренера Плимут Аргайл по взаимному согласию после 7 месяцев работы. Под его руководством команда одержала лишь 4 победы в 23 матчах чемпионата.
Пребывание на посту было полным провалом для 39-летнего Руни: в этом сезоне он привел Плимут лишь к четырем победам в чемпионате.
Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Главный тренер Уэйн Руни покинул Плимут Аргайл, борющийся за выживание в британском Чемпионшипе, по обоюдному согласию, после всего семи месяцев руководства. 39-летний бывший капитан сборной Англии одержал лишь четыре победы в чемпионате и потерпел 13 поражений в 23 играх Чемпионата. Его и его игроков освистали после воскресного поражения со счетом 2:0 от «Оксфорд Юнайтед» - их шестого поражения в серии из девяти игр без побед, которая началась в начале ноября.
Вместе с Руни команду покинули другие члены тренерского штаба. Тем временем тренер первой команды Кевин Нанскивелл и капитан клуба Джо Эдвардс будут руководить командой, которая будет готовиться к решающему домашнему матчу против Бристоль Сити в среду, 01 января.
Напомним,
Тренер итальянского «Милана» Пауло Фонсека, который в свое время тренировал донецкий «Шахтер», покидает команду после ничьей против римской «Ромы», с которой играет украинский нападающий Артем Довбик.
Бывшего футболиста Кавелашвили грузинский парламент избрал новым президентом Грузии14 дек. 2024, 10:51 • 22237 просмотров