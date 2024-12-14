Бывшего футболиста Кавелашвили грузинский парламент избрал новым президентом Грузии
Киев • УНН
Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии, получив 224 голоса выборщиков. Действующий президент и оппозиция не признают легитимность этих выборов, которые состоялись на фоне политического кризиса.
Парламент Грузии избрал президентом бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, за него отдали голоса 224 избирателя, сообщили в ЦИК Грузии, пишет УНН со ссылкой на «Эхо Кавказа».
Детали
Члены избирательной коллегии, абсолютное большинство в которой имела «Грузинская мечта», избрали президентом Михаила Кавелашвили. В прошлом футболист, представитель формально отколовшейся от правящей партии «Силы народа», был единственным кандидатом. Официально о результатах голосования сообщил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. Кавелашвили получил 224 голоса, один бюллетень был испорчен.
Для победы единому кандидату нужно было 200 голосов.
Дополнение
Действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиция не признают легитимность выборов.
Грузия выбирает нового президента на фоне политического кризиса и протестов14 дек. 2024, 02:02 • 13961 просмотр