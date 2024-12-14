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Бывшего футболиста Кавелашвили грузинский парламент избрал новым президентом Грузии

Бывшего футболиста Кавелашвили грузинский парламент избрал новым президентом Грузии

Киев  •  УНН

 • 640 просмотра

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Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии, получив 224 голоса выборщиков. Действующий президент и оппозиция не признают легитимность этих выборов, которые состоялись на фоне политического кризиса.

Парламент Грузии избрал президентом бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, за него отдали голоса 224 избирателя, сообщили в ЦИК Грузии, пишет УНН со ссылкой на «Эхо Кавказа».

Детали

Члены избирательной коллегии, абсолютное большинство в которой имела «Грузинская мечта», избрали президентом Михаила Кавелашвили. В прошлом футболист, представитель формально отколовшейся от правящей партии «Силы народа», был единственным кандидатом. Официально о результатах голосования сообщил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. Кавелашвили получил 224 голоса, один бюллетень был испорчен.

Для победы единому кандидату нужно было 200 голосов.

Дополнение

Действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиция не признают легитимность выборов. 

Грузия выбирает нового президента на фоне политического кризиса и протестов14 дек. 2024, 02:02 • 13961 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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hruziia-krainaГрузия