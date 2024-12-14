Грузия выбирает нового президента на фоне политического кризиса и протестов
Киев • УНН
В Грузии проходят президентские выборы, где фаворитом является кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили. Действующий президент Саломе Зурабишвили отказывается покидать пост, что обостряет политический кризис в стране.
Сегодня в Грузии состоятся выборы нового президента. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Ожидаемым победителем считается кандидат от антизападной правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили.
Действующий президент Саломе Зурабишвили, чей срок полномочий истекает в понедельник, заявила, что не собирается покидать пост. Ее позиция усиливает напряженность в стране, где уже несколько месяцев продолжаются масштабные антиправительственные протесты.
Напомним
Демонстрации в Грузии начались после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе о прекращении переговоров с ЕС о членстве. Зурабишвили поддержала протестующих, выступая против решения правительства.
На парламентских выборах в октябре партия "Грузинская мечта" одержала победу, которую оппозиция и ряд западных наблюдателей назвали сфальсифицированной. Из-за этого оппозиционные депутаты бойкотировали работу парламента и отказались участвовать в сегодняшнем голосовании.
Президент Грузии отказывается уходить в отставку и называет новые выборы "пародией"13 дек. 2024, 17:05 • 24025 просмотров