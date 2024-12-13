Президент Грузии отказывается уходить в отставку и называет новые выборы "пародией"
Киев • УНН
Саломе Зурабишвили не признает президентские выборы 14 декабря и отказывается складывать полномочия. Она заявляет, что останется президентом до проведения демократических выборов, поддерживая массовые протесты.
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что не собирается складывать полномочия. Она назвала президентские выборы, назначенные "Грузинской мечтой" 14 декабря, "пародией", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
Зурабишвили заявляет, что остается президентом, пока в стране не пройдут новые выборы с соблюдением демократических стандартов.
"Главное происходит (сейчас) на улицах, в городах, ежедневно выходит все больше людей, которые выражают свой собственный протест через акции, петиции, выступления, марши. Это охватило всю страну, все поколения, все профессии... Огромный протест направлен только на одно: объявить новые выборы, потому что другого мирного пути нет", - сказала Зурабишвили.
Она добавила, что "всех арестовать невозможно", на какие бы жесткие меры не шла "Грузинская мечта", чтобы сохранить свою власть.
Протесты в Грузии: к митингующим присоединились госслужащие12 дек. 2024, 00:17 • 16790 просмотров
Добавим
"Грузинская мечта" 14 декабря планирует избрать новым президентом страны Михаила Кавелашвили - бывшего футболиста и экс-депутата, которого выдвинула партия власти как единственного претендента на пост главы государства.