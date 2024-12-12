Протесты в Грузии: к митингующим присоединились госслужащие

Работники государственного сектора присоединились к митингующим на проспекте Руставели, где уже 14-й день продолжается акция протеста. Об этом сообщает «Эхо Кавказа», передает УНН.

Детали

Отмечается, что госслужащие присоединились к протестующим у здания парламента Грузии.

Сотрудник мэрии Гига Сопромадзе, что госслужащие протестуют не только из-за отказа от заявки на членство в ЕС до 2028 года, но и из-за форм запугивания протестующих.

Мы - люди, занятые на публичной службе, и цель нашего протеста - донести до общественности, включая тех, кто сегодня представляет наших работодателей, наш голос о том, что мы остаемся верными Конституции и обществу, остаемся приверженными европейскому курсу. В то же время призываем их прекратить насилие против нас, использование различных форм запугивания, которых в последнее время было много - сказал Гига Сопромадзе.

Также накануне грузинский парламент, который не признают ни президент, ни оппозиция, поддержал законопроект о внесении изменений в закон о государственной службе. Основные изменения предусматривают упрощение процесса реорганизации, чтобы госслужащий, уволенный по любой причине, включая политическую, не смог вернуться в систему государственной службы.

По информации «Эхо Кавказа» эксперты считают, что этими изменениями «Грузинская мечта» наоборот ослабит права госслужащих и будет использовать законы как карательный инструмент, особенно после того, как во время проевропейских выступлений сотни госслужащих подписали заявления с критикой решения правительства отложить евроинтеграцию до 2028 года.

Напомним

В Тбилиси и других городах Грузии начались стихийные протесты после заявления премьер-министра об отказе от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.