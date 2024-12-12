Протесты в Грузии: к митингующим присоединились госслужащие

ukenru
Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 107278 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 106891 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 119382 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 108117 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 102198 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 103760 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 148598 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125452 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 129701 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
 • 138542 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Надеемся, он не будет звонить еще и Асаду": Зеленский отреагировал на звонок Орбана путину

"Надеемся, он не будет звонить еще и Асаду": Зеленский отреагировал на звонок Орбана путину

 • 20538 просмотра
Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

 • 49696 просмотра
ЕС утвердил новый пакет санкций: что ждет «теневой флот» рф?

ЕС утвердил новый пакет санкций: что ждет «теневой флот» рф?

 • 32571 просмотра
"Бизнес на билетах" на поезда международного сообщения Укрзализныци: подозрения получили 10 человек

"Бизнес на билетах" на поезда международного сообщения Укрзализныци: подозрения получили 10 человек

 • 18881 просмотра
В Украине могут производить противотанковые гранатометы и противотанковые мины: в правительстве рассказали детали

В Украине могут производить противотанковые гранатометы и противотанковые мины: в правительстве рассказали детали

 • 39391 просмотра
публикации
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 107282 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 119387 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 148599 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 177047 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 210551 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

21:31 • 7466 просмотра
Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

 • 49696 просмотра
В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

 • 76681 просмотра
Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

 • 100816 просмотра
Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

 • 100327 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Протесты в Грузии: к митингующим присоединились госслужащие

Протесты в Грузии: к митингующим присоединились госслужащие

Киев  •  УНН

 • 1359 просмотра

Read in English

Работники государственного сектора Грузии присоединились к 14-дневным протестам возле парламента. Власти в ответ готовят изменения в закон, которые усложнят возвращение уволенных госслужащих на работу.

Работники государственного сектора присоединились к митингующим на проспекте Руставели, где уже 14-й день продолжается акция протеста. Об этом сообщает «Эхо Кавказа», передает УНН.

Детали

Отмечается, что госслужащие присоединились к протестующим у здания парламента Грузии.

Сотрудник мэрии Гига Сопромадзе, что госслужащие протестуют не только из-за отказа от заявки на членство в ЕС до 2028 года, но и из-за форм запугивания протестующих. 

Мы - люди, занятые на публичной службе, и цель нашего протеста - донести до общественности, включая тех, кто сегодня представляет наших работодателей, наш голос о том, что мы остаемся верными Конституции и обществу, остаемся приверженными европейскому курсу. В то же время призываем их прекратить насилие против нас, использование различных форм запугивания, которых в последнее время было много

- сказал Гига Сопромадзе.

Также накануне грузинский парламент, который не признают ни президент, ни оппозиция, поддержал законопроект о внесении изменений в закон о государственной службе. Основные изменения предусматривают упрощение процесса реорганизации, чтобы госслужащий, уволенный по любой причине, включая политическую, не смог вернуться в систему государственной службы.

По информации «Эхо Кавказа» эксперты считают, что этими изменениями «Грузинская мечта» наоборот ослабит права госслужащих и будет использовать законы как карательный инструмент, особенно после того, как во время проевропейских выступлений сотни госслужащих подписали заявления с критикой решения правительства отложить евроинтеграцию до 2028 года.

Напомним 

В Тбилиси и других городах Грузии начались стихийные протесты после заявления премьер-министра об отказе от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
parlament-gruziiПарламент Грузии
tbilisiТбилиси
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
hruziia-krainaГрузия