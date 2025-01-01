Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

39-летний бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни после своей отставки с поста главного тренера "Плимута" вернется домой к своей жене Коулин и их детям в Чешир. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.

Причиной этого стал не слишком успешный период на тренерской должности, где он работал всего семь месяцев.

В своем обращении к клубу Руни поблагодарил за предоставленную возможность и отметил, что "Плимут" навсегда останется особенным местом в его сердце. Хотя карьера бывшего футболиста переживает сложный период, ситуация в семье Коулин Руни выглядит значительно лучше. Известно, что жена Уэйна получила несколько предложений от телевизионных каналов после успешного выступления на шоу "I'm A Celebrity", где она заняла второе место.

Сейчас, когда Коулин готовится к новым возможностям на телевидении, Уэйн меняет роль и будет присматривать за детьми дома. Источники сообщают, что среди телевизионных предложений для Коулин есть варианты, которые предполагают ее сотрудничество с известными ведущими, такими как Лоррейн Келли и Холли Уиллоби.

Несмотря на то, что Коулин грустит из-за отставки мужа, она верит, что теперь у них будет больше времени для семейного отдыха, и Уэйн сможет полностью поддержать ее карьерные амбиции.

По словам источника, "приоритеты Уэйна меняются", и теперь время поддержать жену, которая была рядом с ним на протяжении последних 20 лет.

После отставки из "Плимута" Руни заявил, что будет продолжать следить за результатами клуба.

Этот период перемен в семье Руни не обошелся и без скандалов. Недавно в сети появилось видео, на котором к Уэйну в квартиру пришла женщина. Руни объяснил, что та женщина была с ним не наедине и находилась в квартире вместе с его сыном.

Напомним

УНН ранее писал, что бывшая звезда Манчестер Юнайтед уволена из Плимут Аргайл после серии неудач в Чемпионшипе.