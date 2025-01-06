НБА: українці Михайлюк і Лень допомогли своїм командам здобути перемоги

Українські баскетболісти Святослав Михайлюк і Олексій Лень допомогли своїм командам виграти матчі регулярного чемпіонату НБА. Про це пише ФБУ, передає УНН.

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Михайлюк у складі "Юти" зіграв 20 хвилин і набрав 12 очок у матчі проти "Орландо", який завершився перемогою його команди з рахунком 105:92. Також він зробив 4 підбирання, 3 передачі та 3 перехоплення. У середньому цього сезону Святослав грає 17 хвилин за матч, набираючи 8 очок. Наступна гра "Юти" - проти "Атланти" у ніч на 8 січня.

Олексій Лень допоміг "Сакраменто" розгромити "Голден Стейт" із рахунком 129:99. За 9 хвилин на майданчику він набрав 2 очки, зробив 2 підбирання, передачу та блок-шот. У середньому цього сезону Лень проводить на майданчику 7 хвилин, набираючи 2 очки за гру. Уже цієї ночі його команда зіграє з "Маямі".

Ковляр, Близнюк та інші показали себе в європейських чемпіонатах:

Олександр Ковляр набрав 10 очок за «Літкабеліс» у матчі проти «Жальгіріса» (85:89).

Богдан Близнюк повернувся після травми і допоміг «Йонаві» перемогти «Мажейкяй» (83:72), оформивши дабл-дабл - 13 очок і 10 підбирань.

Володимир Шевченко набрав 6 очок і зробив 7 підбирань за «Пярну» у переможному матчі проти «Війсмі» (80:70).

Володимир Герун допоміг «Осаку» виграти в «Кіото» (94:83), набравши 16 очок і 7 підбирань.

Олександр Мішула, граючи за «Жешув», набрав 8 очок у поразці від «Бидгоща» (75:87).

Михайло Бедностін у NCAA провів 7 хвилин і набрав 2 очки, але його команда програла «Наві» (70:71).

Нагадаємо

Жіноча збірна України з баскетболу здобула впевнену перемогу над Північною Македонією.