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НБА: українці Михайлюк і Лень допомогли своїм командам здобути перемоги

Київ • УНН

 • 26032 перегляди

Святослав Михайлюк набрав 12 очок за "Юту" в перемозі над "Орландо", а Олексій Лень допоміг "Сакраменто" розгромити "Голден Стейт". Інші українські баскетболісти також відзначились у європейських чемпіонатах.

Українські баскетболісти Святослав Михайлюк і Олексій Лень допомогли своїм командам виграти матчі регулярного чемпіонату НБА. Про це пише ФБУ, передає УНН

Деталі

Михайлюк у складі "Юти" зіграв 20 хвилин і набрав 12 очок у матчі проти "Орландо", який завершився перемогою його команди з рахунком 105:92. Також він зробив 4 підбирання, 3 передачі та 3 перехоплення. У середньому цього сезону Святослав грає 17 хвилин за матч, набираючи 8 очок. Наступна гра "Юти" - проти "Атланти" у ніч на 8 січня.

Олексій Лень допоміг "Сакраменто" розгромити "Голден Стейт" із рахунком 129:99. За 9 хвилин на майданчику він набрав 2 очки, зробив 2 підбирання, передачу та блок-шот. У середньому цього сезону Лень проводить на майданчику 7 хвилин, набираючи 2 очки за гру. Уже цієї ночі його команда зіграє з "Маямі".

Ковляр, Близнюк та інші показали себе в європейських чемпіонатах:

  • Олександр Ковляр набрав 10 очок за «Літкабеліс» у матчі проти «Жальгіріса» (85:89).
    • Богдан Близнюк повернувся після травми і допоміг «Йонаві» перемогти «Мажейкяй» (83:72), оформивши дабл-дабл - 13 очок і 10 підбирань.
      • Володимир Шевченко набрав 6 очок і зробив 7 підбирань за «Пярну» у переможному матчі проти «Війсмі» (80:70).
        • Володимир Герун допоміг «Осаку» виграти в «Кіото» (94:83), набравши 16 очок і 7 підбирань.
          • Олександр Мішула, граючи за «Жешув», набрав 8 очок у поразці від «Бидгоща» (75:87).
            • Михайло Бедностін у NCAA провів 7 хвилин і набрав 2 очки, але його команда програла «Наві» (70:71).

              Нагадаємо

              Жіноча збірна України з баскетболу здобула впевнену перемогу над Північною Македонією. 

              Юлія Гаврилюк

              Юлія Гаврилюк

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