НБА: украинцы Михайлюк и Лень помогли своим командам одержать победы

Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Алексей Лень помогли своим командам выиграть матчи регулярного чемпионата НБА. Об этом пишет ФБУ, передает УНН.

Детали

Михайлюк в составе "Юты" сыграл 20 минут и набрал 12 очков в матче против "Орландо", который завершился победой его команды со счетом 105:92. Также он сделал 4 подбора, 3 передачи и 3 перехвата. В среднем в этом сезоне Святослав играет 17 минут за матч, набирая 8 очков. Следующая игра "Юты" - против "Атланты" в ночь на 8 января.

Алексей Лень помог "Сакраменто" разгромить "Голден Стейт" со счетом 129:99. За 9 минут на площадке он набрал 2 очка, сделал 2 подбора, передачу и блок-шот. В среднем в этом сезоне Лень проводит на площадке 7 минут, набирая 2 очка за игру. Уже этой ночью его команда сыграет с "Майами".

Ковляр, Близнюк и другие показали себя в европейских чемпионатах:

Александр Ковляр набрал 10 очков за «Литкабелис» в матче против «Жальгириса» (85:89).

Богдан Близнюк вернулся после травмы и помог «Йонави» победить «Мажейкяй» (83:72), оформив дабл-дабл - 13 очков и 10 подборов.

Владимир Шевченко набрал 6 очков и сделал 7 подборов за «Пярну» в победном матче против «Вийсми» (80:70).

Владимир Герун помог «Осаке» выиграть у «Киото» (94:83), набрав 16 очков и 7 подборов.

Александр Мишула, играя за «Жешув», набрал 8 очков в поражении от «Быдгоща» (75:87).

Михаил Бедностин в NCAA провел 7 минут и набрал 2 очка, но его команда проиграла «Нави» (70:71).

Напомним

Женская сборная Украины по баскетболу одержала уверенную победу над Северной Македонией.