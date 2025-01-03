Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Ситуация с монополией шведского производителя Molnlycke Health Care на поставку повязок для пациентов с орфанным заболеванием - буллезным эпидермолизом подняла серьезные вопросы относительно пересмотра медицинской документации (руководства на основе которого был составлен протокол) и состава рабочих групп, которые их формируют. Как отметила бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эксклюзивном комментарии УНН, Министерство здравоохранения (МОЗ) должно обязательно разобраться в ситуации и сделать все необходимое для обеспечения интересов пациентов.

Контекст

Комитет ВР по вопросам здоровья нации рассмотрел на своем заседании в четверг ситуацию с обеспечением больных буллезным эпидермолизом повязками. При обсуждении проблемы представители Антимонопольного комитета Украины указали на то, что сейчас отсутствует конкуренция в поставках повязок, что говорит о монополии шведской компании Molnlycke Health Care и системной коррупции. Решение депутаты пока не приняли и дали Минздраву время на изучение ситуации и подготовку соответствующих предложений.

Такая ситуация на рынке сложилась из-за того, что в 2016 году Министерство здравоохранения утвердило адаптированное клиническое руководство лечения больных буллезным эпидермолизом, в котором для обработки ран было рекомендовано использовать повязки исключительно одного производителя - шведской компании Molnlycke Health Care. Это руководство формировалось на основе рекомендации 2012 года. Этот документ лег в основу клинического протокола. Эти документы не пересматривались уже 9 лет, несмотря на появление на рынке качественных и более дешевых аналогов. По словам экспертов, из-за такой ситуации врачи даже не могут официально рекомендовать пациентам более дешевые, но не менее качественные аналоги шведских повязок, а в государственных тендерах не могут участвовать другие производители.

"У нас есть очень много утвержденных медицинских руководств и протоколов. И есть такая, скажем, определенная периодичность их пересмотра. И, действительно, с 2016 года уже должно было бы быть время, чтобы этот протокол (по лечению людей-бабочек - ред.) пересмотреть", - отметила Зоряна Скалецкая.

Она отметила, что утверждение медицинской документации с указанием единственного производителя в 2016 году могло быть обусловлено тем, что тогда в Украине были зарегистрированы только повязки шведской компании. Однако с тех пор должно было произойти обновление документов, которое бы учло изменения на рынке и появление новых производителей. "Пересмотр установок и протоколов - это обычная практика во всех развитых странах, и Минздрав должен придерживаться этого принципа", - отметила экс-министр.

Зоряна Скалецкая также обратила внимание на то, что ранее в составе рабочих групп могли быть лица, которые имели конфликт интересов, что часто приводило к созданию искусственных монополий. "Это была серьезная проблема, которую пришлось искоренять. В рабочие группы очень часто включались люди, если принимать во внимание предыдущие годы, которые, скажем, имели определенный конфликт интересов, и не должны были бы быть в комиссиях, не должны были бы принимать решения и голосовать. И эта практика, она уже сегодня максимально искореняется", - добавила она.

По словам Зоряны Скалецкой, важно, чтобы Минздрав уже сейчас созвал рабочую группу и начал пересмотр медицинской документации. "На следующем заседании комитета Минздрав должен отчитаться о результатах работы", - отметила она. Скалецкая добавила, что ситуация с документацией должна быть решена прозрачно и с учетом интересов пациентов. Минздрав должен не только реагировать на замечания, но и активно совершенствовать процесс пересмотра, обеспечивая качественные медицинские услуги для всех граждан.

Она подчеркнула, что орфанные заболевания требуют особого внимания, ведь из-за редкости этих болезней у государственных органов может быть недостаточно информации для быстрого реагирования.

Скалецкая также подчеркнула важность партнерства между государством и общественными организациями. "Именно общественные организации часто становятся источником информации о потребностях пациентов, и это должно быть двустороннее взаимодействие", - добавила она.

Добавим

Ранее УНН получил информацию, указывающую на то, что шведская компания Molnlycke Health Care, которая занимает монопольное положение на украинском рынке медицинских повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом, может быть причастна к финансированию общественного союза "Орфанные заболевания Украины", который возглавляет Татьяна Кулеша. Союз фактически стал рупором компании, которая помогает сохранять монополию Molnlycke на рынке медицинских повязок в Украине, и лоббирует ее интересы.

В своих публичных выступлениях Кулеша постоянно подчеркивает, что альтернативы шведским повязкам нет, и защищает продукцию Molnlycke, несмотря на наличие качественных и более дешевых аналогов, которые успешно используются в других странах.

Эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что ситуация вокруг Molnlycke Health Care имеет явные признаки конфликта интересов и коррупционной составляющей. В то же время попытки других производителей предложить альтернативные повязки для государственных тендеров блокируются благодаря влиянию "Орфанных заболеваний Украины" и ее лидера.

Напомним

УНН начал расследование, чтобы выяснить, как шведской компании Molnlycke Health Care, специализирующейся на производстве повязок, удалось создать монополию на украинском рынке. Ведь производитель обеспечил себе безапелляционное доминирование в государственных тендерах по закупке средств для ухода за ранами для больных с буллезным эпидермолизом. На рынок, например, пытаются не допустить в том числе украинского производителя, который предлагает такие же супертонкие повязки, но в четыре раза дешевле. Предварительный анализ в частности выявил возможный конфликт интересов в тендерных закупках через общественный союз, который возглавляет Татьяна Кулеша. В частности, есть обоснованные подозрения считать, что Molnlycke Health Care использует Кулешу для лоббирования собственных связей.

Справочно: Буллезный эпидермолиз - редкое генетическое заболевание, делающее кожу чрезвычайно хрупкой. Таких больных еще называют люди-бабочки. Даже незначительное механическое воздействие может вызвать образование волдырей, открытых ран и рубцов на их коже. Это нарушение влияет не только на кожу, но и на ногти, волосы, слизистые оболочки. Лечение включает специальный уход за ранами, использование защитных повязок, медикаментозную терапию и хирургическое вмешательство в тяжелых случаях. Из-за значительного влияния на качество жизни пациентов, обеспечение доступа к необходимым средствам ухода является критически важным. Сейчас таких больных в Украине более 300.