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Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Киев  •  УНН

 • 42927 просмотра

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Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами.

Ситуация вокруг главного юриста Национального банка Украины (НБУ) Александра Зимы вызывает все больше вопросов. Против него открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением, но расследование продолжается уже почти год пока без очевидного прогресса. Между тем Зима продолжает выполнять свои обязанности в должности директора юридического департамента Нацбанка и получает значительные доходы, пишет УНН.

Расследование без прогресса

Против Александра Зимы открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением. Дело касается письма Александра Зимы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, в котором он от имени Нацбанка рекомендовал ФГВФЛ отозвать иски, поданные банком «Конкорд» против НБУ еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам соучредителя банка «Конкорд» Елены Соседки, лишило акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Прокуратура передала дело на расследование Печерскому управлению полиции.

После этого следователи признали Елену и Юлию Соседок потерпевшими по делу Зимы, чем автоматически подтвердили, что действия чиновника нанесли ущерб. Эксперты, опрошенные УНН указывают, что следующим шагом в расследовании этого уголовного производства должны стать проведение допроса Зимы и вручение ему уведомления о подозрении.

Нет отстранения - есть миллионные доходы

Еще большее возмущение вызывает тот факт, что Александр Зима продолжает работать в НБУ, не будучи отстраненным от должности. Только в декабре 2024 года он заработал почти 700 тысяч гривен. Всего за два последних месяца прошлого года Зима получил около 1,2 миллиона гривен зарплаты.

Это выглядит особенно цинично на фоне расследования, которое касается возможных злоупотреблений им своим служебным положением. Вместо того, чтобы быть отстраненным на время расследования, Зима продолжает получать огромные суммы средств из бюджета.

Также возникает вопрос, почему НБУ не принял меры по отстранению Зимы от исполнения обязанностей. Отсутствие таких действий может подорвать доверие к банковской системе Украины и вызвать сомнения в ее прозрачности.

Ситуация с Зимой - это проверка на способность государственных органов действовать честно и прозрачно. Полиция должна сосредоточиться на расследовании и доведении дела до логического завершения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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