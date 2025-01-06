Головний юрист НБУ під слідством, але з мільйонними доходами.

Ситуація навколо головного юриста Національного банку України (НБУ) Олександра Зими викликає дедалі більше питань. Проти нього відкрито кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем, але розслідування триває вже майже рік поки що без очевидного прогресу. Тим часом Зима продовжує виконувати свої обов'язки на посаді директора юридичного департаменту Нацбанку та отримує значні доходи, пише УНН.

Розслідування без прогресу

Проти Олександра Зими відкрите кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем. Справа стосується листа Олександра Зими до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у якому він від імені Нацбанку рекомендував ФГВФО відкликати позови, подані банком "Конкорд" проти НБУ ще до рішення про ліквідацію банку.

Фонд гарантування вкладів дослухався до цієї рекомендації, що, за словами співзасновниці банку "Конкорд" Олени Сосєдки, позбавило акціонерів їхнього конституційного права на справедливий суд.

Прокуратура передала справу на розслідування Печерському управлінню поліції.

Після цього слідчі визнали Олену та Юлію Сосєдок потерпілими по справі Зими, чим автоматично підтвердили, що дії посадовця нанесли шкоду. Експерти, опитані УНН вказують, що наступним кроком у розслідуванні цього кримінального провадження повинні стати проведення допиту Зими та вручення йому повідомлення про підозру.

Немає відсторонення - є мільйонні доходи

Ще більше обурення викликає той факт, що Олександр Зима продовжує працювати в НБУ, не будучи відстороненим від посади. Лише у грудні 2024 року він заробив майже 700 тисяч гривень. Загалом за два останні місяці минулого року Зима отримав близько 1,2 мільйона гривень зарплати.

Це виглядає особливо цинічно на фоні розслідування, яке стосується можливих зловживань ним своїм службовим становищем. Замість того, щоб бути відстороненим на час розслідування, Зима продовжує отримувати величезні суми коштів з бюджету.

Також виникає питання, чому НБУ не вжив заходів щодо відсторонення Зими від виконання обов'язків. Відсутність таких дій може підірвати довіру до банківської системи України та викликати сумніви в її прозорості.

Ситуація із Зимою - це перевірка на спроможність державних органів діяти чесно і прозоро. Поліція має зосередитися на розслідуванні та доведенні справи до логічного завершення.