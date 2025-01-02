Під слідством, але з мільйонними доходами: головний юрист НБУ продовжує працювати попри кримінальну справу.

Олександр Зима, проти якого відкрито кримінальне провадження, продовжує працювати директором юридичного департаменту Національного банку України (НБУ) і отримувати нечувано високі доходи. Лише у грудні його робота обійшлася державі у майже 700 тисяч гривень, пише УНН.

Олександр Зима у грудні 2024 року подав до Національного агентства з питань запобігання корупції чотири повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Два повідомлення стосувалися зарплати, яку чиновник отримав у листопаді - сумарно 479 339 гривень.

Ще два повідомлення були про нарахування зарплати Зимі у грудні. Він сумарно отримав 693 206 гривень.

Таким чином, лише за два місяці Олександр Зима, проти якого поліція розслідує кримінальну справу за службовий злочин, отримав від держави майже 1,2 мільйона гривень зарплати.

Додамо

Проти Олександра Зими відкрите кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем. Справа стосується листа Олександра Зими до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у якому він від імені Нацбанку рекомендував ФГВФО відкликати позови, подані банком "Конкорд" проти НБУ ще до рішення про ліквідацію банку.

Фонд гарантування вкладів дослухався до цієї рекомендації, що, за словами співзасновниці банку "Конкорд" Олени Сосєдки, позбавило акціонерів їхнього конституційного права на справедливий суд.

Прокуратура передала справу на розслідування Печерському управлінню поліції.

Після цього слідчі визнали Олену та Юлію Сосєдок потерпілими по справі Зими, чим автоматично підтвердили, що дії посадовця нанесли шкоду. Експерти, опитані УНН вказують, що наступним кроком у розслідуванні цього кримінального провадження повинні стати проведення допиту Зими та вручення йому повідомлення про підозру.