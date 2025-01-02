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Под следствием, но с миллионными доходами: главный юрист НБУ продолжает работать, несмотря на уголовное дело

Под следствием, но с миллионными доходами: главный юрист НБУ продолжает работать, несмотря на уголовное дело

Киев  •  УНН

 • 3912 просмотра

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Под следствием, но с миллионными доходами: главный юрист НБУ продолжает работать несмотря на уголовное дело.

Александр Зима, против которого открыто уголовное производство, продолжает работать директором юридического департамента Национального банка Украины (НБУ) и получать баснословно высокие доходы. Только в декабре его работа обошлась государству в почти 700 тысяч гривен, пишет УНН.

Александр Зима в декабре 2024 года подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции четыре сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Два сообщения касались зарплаты, которую чиновник получил в ноябре -  суммарно 479 339 гривен.

Еще два сообщения были о начислении зарплаты Зиме в декабре. Он суммарно получил 693 206 гривен.

Таким образом, только за два месяца Александр Зима, против которого полиция расследует уголовное дело за служебное преступление, получил от государства почти 1,2 миллиона гривен зарплаты.

Добавим

Против Александра Зимы открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением. Дело касается письма Александра Зимы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, в котором он от имени Нацбанка рекомендовал ФГВФЛ отозвать иски, поданные банком «Конкорд» против НБУ еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам соучредителя банка «Конкорд» Елены Соседки, лишило акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Прокуратура передала дело на расследование Печерскому управлению полиции.

После этого следователи признали Елену и Юлию Соседок потерпевшими по делу Зимы, чем автоматически подтвердили, что действия чиновника нанесли ущерб. Эксперты, опрошенные УНН указывают, что следующим шагом в расследовании этого уголовного производства должны стать проведение допроса Зимы и вручение ему уведомления о подозрении.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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