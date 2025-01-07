Уже не 24 часа, а 6 месяцев: Трамп озвучил новый срок, за который надеется закончить войну

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что войну против Украины получится закончить за шесть месяцев. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

На вопрос о сроках окончания войны, Трамп ответил: "Надеюсь, что за шесть месяцев получится".

Также во время пресс-конференции Трамп заявил, что война россии в Украине сейчас "намного сложнее" и может обостриться еще больше.

Кроме того, Трамп не думает, что "будет уместно" встречаться с российским диктатором владимиром путиным до 20-го января.

Дополнение

Ранее Трамп заявлял, что сможет закончить войну за 24 часа.

В декабре Трамп признал, что закончить войну, которую начала россия против Украины сложнее, чем он предполагал.

The Hill сообщало, что Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал быстро снизить расходы, закончить войну в Украине еще до вступления в должность и использовать тарифы для укрепления американской экономики и производства. После победы на выборах в ноябре Трамп показал, что выполнение этих обещаний может оказаться не таким простым делом, как анонсировалось.