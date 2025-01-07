Трамп заявив, що війна росії в Україні може "загостритися"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що війна в Україні стала складнішою і може загостритися в майбутньому. Колишній президент також розкритикував тактику переговорів Джо Байдена з Україною.
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війна росії в Україні зараз "набагато складніша" і може загостритися ще більше, передає УНН з посиланням на CNN.
Трамп розкритикував тактику переговорів президента Джо Байдена з Україною під час виступу в Мар-а-Лаго, попередивши, що війна "може загостритися".
"Ця війна може загостритися і стати набагато гіршою, ніж зараз", - додав він.
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