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Зеленський пояснив, що означає справедливий мир для України

Київ • УНН

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Президент України окреслив ключові елементи справедливого миру, серед яких потужна армія та надійні гарантії безпеки. Зеленський наголосив, що найкращим варіантом є НАТО, а гарантії без участі США будуть слабкими.

Для України справедливий мир, зокрема, - це серйозні гарантії безпеки, сильна армія, Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю в телемарафоні, та додав, що найкращий варіант - НАТО, передає УНН.

Коли ми говоримо про справедливий мир - це сильна Україна, це серйозні гарантії безпеки, недопущення того, що путін знову прийде з агресією. Це сильна армія, не те, на що розраховує путін - 40-50 тис. Ми розуміємо, що з такою армією, як 40-50 тис. він нас зруйнує, окупує й не буде більше незалежної України,

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що справедливий мир для України - це розуміння, що Київ в ЄС і коли, розуміння, що є потужні й сильні гарантії безпеки, НАТО кращий варіант для України.

Будь-які гарантії безпеки без США - це слабкі гарантії безпеки для України,

- наголосив Зеленський.

Президент також прокоментував питання безпекових гарантій, порівнявши їх з ізраїльською моделлю.

Якщо ми беремо ізраїльські гарантії безпеки і бачимо, як вони 200, 300, 500 ракет відбивають без НАТО, але з авіацією союзників, США, Франції, Британії, з таким сильним повітряним флотом. Такі гарантії безпеки поки що Україні ніхто не пропонував

- сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, запрошення в НАТО має бути для всієї України, але дія Альянсу може бути на ту частину території, яку контролює Київ з майбутнім розширенням.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
izrailІзраїль
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yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
frantsiiaФранція
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