Зеленский объяснил, что означает справедливый мир для Украины
Киев • УНН
Президент Украины очертил ключевые элементы справедливого мира, среди которых мощная армия и надежные гарантии безопасности. Зеленский отметил, что лучшим вариантом является НАТО, а гарантии без участия США будут слабыми.
Для Украины справедливый мир, в частности, - это серьезные гарантии безопасности, сильная армия, Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью в телемарафоне, и добавил, что лучший вариант - НАТО, передает УНН.
Когда мы говорим о справедливом мире - это сильная Украина, это серьезные гарантии безопасности, недопущение того, что путин снова придет с агрессией. Это сильная армия, не то, на что рассчитывает путин - 40-50 тыс. Мы понимаем, что с такой армией, как 40-50 тыс. он нас разрушит, оккупирует и не будет больше независимой Украины,
Он отметил, что справедливый мир для Украины - это понимание, что Киев в ЕС и когда, понимание, что есть мощные и сильные гарантии безопасности, НАТО лучший вариант для Украины.
Любые гарантии безопасности без США - это слабые гарантии безопасности для Украины,
Президент также прокомментировал вопрос гарантий безопасности, сравнив их с израильской моделью.
Если мы берем израильские гарантии безопасности и видим, как они 200, 300, 500 ракет отбивают без НАТО, но с авиацией союзников, США, Франции, Британии, с таким сильным воздушным флотом. Такие гарантии безопасности пока Украине никто не предлагал
Дополнение
Зеленский заявлял, приглашение в НАТО должно быть для всей Украины, но действие Альянса может быть на ту часть территории, которую контролирует Киев с будущим расширением.