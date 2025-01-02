Зеленский объяснил, что означает справедливый мир для Украины

Для Украины справедливый мир, в частности, - это серьезные гарантии безопасности, сильная армия, Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью в телемарафоне, и добавил, что лучший вариант - НАТО, передает УНН.

Когда мы говорим о справедливом мире - это сильная Украина, это серьезные гарантии безопасности, недопущение того, что путин снова придет с агрессией. Это сильная армия, не то, на что рассчитывает путин - 40-50 тыс. Мы понимаем, что с такой армией, как 40-50 тыс. он нас разрушит, оккупирует и не будет больше независимой Украины,