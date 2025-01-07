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Трамп заявил, что война россии в Украине может "обостриться"

Трамп заявил, что война россии в Украине может "обостриться"

Киев  •  УНН

 • 11111 просмотра

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Дональд Трамп заявил, что война в Украине стала сложнее и может обостриться в будущем. Бывший президент также раскритиковал тактику переговоров Джо Байдена с Украиной.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что война россии в Украине сейчас "гораздо сложнее" и может обостриться еще больше, передает УНН со ссылкой на CNN.

Трамп раскритиковал тактику переговоров президента Джо Байдена с Украиной во время выступления в Мар-а-Лаго, предупредив, что война "может обостриться".

"Эта война может обостриться и стать гораздо хуже, чем сейчас", — добавил он.

Уже к Пасхе может появиться мирное соглашение между Украиной и рф - СМИ7 янв. 2025, 16:21 • 20176 просмотров

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