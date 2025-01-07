Трамп заявил, что война россии в Украине может "обостриться"
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что война в Украине стала сложнее и может обостриться в будущем. Бывший президент также раскритиковал тактику переговоров Джо Байдена с Украиной.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что война россии в Украине сейчас "гораздо сложнее" и может обостриться еще больше, передает УНН со ссылкой на CNN.
Трамп раскритиковал тактику переговоров президента Джо Байдена с Украиной во время выступления в Мар-а-Лаго, предупредив, что война "может обостриться".
"Эта война может обостриться и стать гораздо хуже, чем сейчас", — добавил он.
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