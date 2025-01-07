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Уже к Пасхе может появиться мирное соглашение между Украиной и рф - СМИ

Уже к Пасхе может появиться мирное соглашение между Украиной и рф - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12717 просмотра

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Аналитик Yorktown Institute заявил о возможном мирном соглашении между Украиной и россией к Пасхе. Трамп назначил отставного генерала Келлога специальным посланником по достижению мира.

Мирное соглашение между Украиной и Россией может появиться уже к Пасхе. Об этом сообщил научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны в Украине является одним из его главных международных приоритетов, когда он вступит в должность менее чем через две недели.

Он заявил во время своей предвыборной кампании, что он может положить конец войне за 24 часа, хотя он не уточнил, как он это сделает.

Трамп назначил отставного американского генерала Кейта Келлога своим специальным посланником по работе над миром, а Роберт Кларк, научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute, говорит, что соглашение может появиться к Пасхе.

"Это будет невероятно сложно для Украины", — сказал г-н Кларк Sky News. "Я думаю, что люди действительно должны уважать тот факт, что это решение Украины. В конечном счете, это не решение Америки и не (Британии).

"Я думаю, американская сторона определенно рассмотрит какое-то соглашение к Пасхе... Все сводится к тому, насколько президент путин готов пожертвовать, особенно в таких районах, как Курск, а также, к сожалению, насколько президент Зеленский готов пожертвовать".

Раньше

Глава МИД Польши заявил о вероятном давлении на европейские страны для заключения мирного соглашения с россией. 

Зеленский объяснил, что означает справедливый мир для Украины – это серьезные гарантии безопасности, сильная армия. 

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша