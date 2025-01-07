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Уже до Великодня може з'явитися мирна угода між Україною та рф - ЗМІ

Уже до Великодня може з'явитися мирна угода між Україною та рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 61246 перегляди

Аналітик Yorktown Institute заявив про можливу мирну угоду між Україною і росією до Великодня. Трамп призначив відставного генерала Келлога спеціальним посланником із досягнення миру.

Мирна угода між Україною і росією може з'явитися вже до Великодня. Про це повідомив науковий співробітник американського аналітичного центру Yorktown Institute Роберт Кларк, передає УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни в Україні є одним із його головних міжнародних пріоритетів, коли він вступить на посаду менш ніж за два тижні.

Він заявив під час своєї передвиборчої кампанії, що він може покласти край війні за 24 години, хоча він не уточнив, як він це зробить.

Трамп призначив відставного американського генерала Кейта Келлога своїм спеціальним посланцем по роботі над миром, а Роберт Кларк, науковий співробітник американського аналітичного центру Yorktown Institute, каже, що угода може з'явитися до Великодня.

"Це буде неймовірно складно для України", - сказав пан Кларк Sky News. "Я думаю, що люди дійсно повинні поважати той факт, що це рішення України. Зрештою, це не рішення Америки і не (Британії)".

"Я думаю, американська сторона безумовно розгляне якусь угоду до Великодня... Усе зводиться до того, наскільки президент путін готовий пожертвувати, особливо в таких районах, як Курськ, а також, на жаль, наскільки президент Зеленський готовий пожертвувати".

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

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