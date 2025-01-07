Європу можуть змусити досягти угоди з росією - Сікорський
Київ • УНН
Глава МЗС Польщі заявив про ймовірний тиск на європейські країни для укладення мирної угоди з росією. Він наголосив, що мир має бути досягнутий на справедливих умовах, а не через капітуляцію України.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що країни Європи незабаром можуть опинитися під "сильним тиском" для досягнення мирної угоди з росією.
Про це він говорив під час виступу на Нараді послів Франції у Парижі і написав в Х, передає УНН.
Деталі
Незабаром ми можемо зіткнутися зі значним тиском на укладення угоди з москвою. Але який тип угоди могла б прийняти розумна Європа? Точно не таку, що дозволить москві відновити сили. Європа значно сильніша, ніж думають російські лідери. росія значно слабша, ніж вважають багато європейців
Він наголосив, що Україна заслуговує на мир, але цей мир має бути досягнутий на справедливих умовах, а не через капітуляцію. Він зазначив, що встановлення жорстких часових обмежень для підтримки лише стимулюватиме росію продовжувати війну.
Натомість, за його словами, необхідно докласти максимум зусиль, щоб зміцнити позиції Києва на майбутніх переговорах.
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