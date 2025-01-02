«Це ілюзія»: Подоляк відкинув припущення щодо переговорів з рф
Київ • УНН
Українські посадовці відмовляються від розмов про тиск з боку США щодо мирних переговорів з рф.
Українські офіційні особи відмовляються від будь-яких розмов про тиск з боку США та можливість мирних переговорів, бо росія не заплатила достатньо високу ціну за війну. Пише BBC, передає УНН.
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Намір новообраного президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів з росією залишається непевним. Українські посадовці відкидають будь-які припущення про тиск або те, що прихід Трампа може призвести до швидкого початку переговорів.
"Є багато розмов про переговори, але це ілюзія", — заявив Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента Володимира Зеленського.
За його словами, будь-який процес переговорів наразі неможливий.
"Жодного переговорного процесу не може бути, тому що росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну", — сказав Подоляк.
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Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко раніше говорив, що переговори щодо закінчення повномасштабної війни - це неминучість й на них Україна має бути сильною.
Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у росії не стане ресурсів для того, щоб продовжувати війну.
А, наприклад, польський прем'єр Дональд Туск заявляв про ймовірність початку мирних переговорів щодо України взимку.