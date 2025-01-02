«Це ілюзія»: Подоляк відкинув припущення щодо переговорів з рф

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Українські посадовці відмовляються від розмов про тиск з боку США щодо мирних переговорів з рф.

Українські офіційні особи відмовляються від будь-яких розмов про тиск з боку США та можливість мирних переговорів, бо росія не заплатила достатньо високу ціну за війну. Пише BBC, передає УНН

МЗС про "мирні" плани рф від анонімних джерел: це димова завіса для прикриття агресії21.11.24, 20:09 • 34088 переглядiв

Деталі

Намір новообраного президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів з росією залишається непевним. Українські посадовці відкидають будь-які припущення про тиск або те, що прихід Трампа може призвести до швидкого початку переговорів.

"Є багато розмов про переговори, але це ілюзія", — заявив Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента Володимира Зеленського.

За його словами, будь-який процес переговорів наразі неможливий.

"Жодного переговорного процесу не може бути, тому що росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну", — сказав Подоляк.

Зеленський: "Жоден лідер у світі не має права вести переговори з путіним без України"18.12.24, 10:15 • 17317 переглядiв

Раніше

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко раніше говорив, що переговори щодо закінчення повномасштабної війни -  це неминучість й на них Україна має бути сильною.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у росії не стане ресурсів для того, щоб продовжувати війну. 

А, наприклад, польський прем'єр Дональд Туск заявляв про ймовірність початку мирних переговорів щодо України взимку. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

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