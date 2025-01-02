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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Это иллюзия": Подоляк отверг предположения относительно переговоров с рф

"Это иллюзия": Подоляк отверг предположения относительно переговоров с рф

Киев  •  УНН

 • 2035 просмотра

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Украинские чиновники отказываются от разговоров о давлении со стороны США относительно мирных переговоров с рф.

Украинские официальные лица отказываются от любых разговоров о давлении со стороны США и возможности мирных переговоров, потому что Россия не заплатила достаточно высокую цену за войну. Пишет BBC, передает УНН

МИД о «мирных» планах рф от анонимных источников: это дымовая завеса для прикрытия агрессии21 нояб. 2024, 18:09 • 33849 просмотров

Детали

Намерение новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно мирных переговоров с Россией остается неопределенным. Украинские чиновники отвергают любые предположения о давлении или то, что приход Трампа может привести к быстрому началу переговоров.

"Есть много разговоров о переговорах, но это иллюзия", - заявил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского.

По его словам, любой процесс переговоров пока невозможен.

"Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну", - сказал Подоляк.

Зеленский: "Ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с путиным без Украины"18 дек. 2024, 08:15 • 16832 просмотра

Ранее

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко ранее говорил, что переговоры по окончанию полномасштабной войны -  это неизбежность и на них Украина должна быть сильной.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что реальные переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России не станет ресурсов для того, чтобы продолжать войну. 

А, например, польский премьер Дональд Туск заявлял о вероятности начала мирных переговоров по Украине зимой. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша