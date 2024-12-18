Зеленский: "Ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с путиным без Украины"
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что ни один мировой лидер не может вести переговоры с путиным без участия Украины. Для начала переговоров нужно создать четкий план действий и находиться в сильной позиции.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ни один лидер в мире не имеет права проводить переговоры по завершению войны с российским диктатором владимиром путиным без Украины. Об этом Зеленский рассказал во время онлайн общения с аудиторией Le Parisien, передает УНН.
Я настаиваю: ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с путиным без Украины. Мы никогда никому не делегировали этот мандат. Мы являемся жертвами. Было бы несправедливо, чтобы все начали говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в Соединенных Штатах знают, чего хотят для себя. Украинцы также
По его словам, перед тем как сесть за стол переговоров надо создать модель, план действий или мирный план, который Украина сможет представить путину или, в более широком смысле, россиянам.
"Дело в том, в каком состоянии вы находитесь, когда ведете переговоры.... Я не думаю, что мы находимся в слабой позиции, но и в сильной позиции мы тоже не находимся.... Сесть за стол переговоров с путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части мира", - указал Президент.
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