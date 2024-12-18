Зеленский: "Ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с путиным без Украины"

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни один лидер в мире не имеет права проводить переговоры по завершению войны с российским диктатором владимиром путиным без Украины. Об этом Зеленский рассказал во время онлайн общения с аудиторией Le Parisien, передает УНН.

Я настаиваю: ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с путиным без Украины. Мы никогда никому не делегировали этот мандат. Мы являемся жертвами. Было бы несправедливо, чтобы все начали говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в Соединенных Штатах знают, чего хотят для себя. Украинцы также - заявил Зеленский.

По его словам, перед тем как сесть за стол переговоров надо создать модель, план действий или мирный план, который Украина сможет представить путину или, в более широком смысле, россиянам.

"Дело в том, в каком состоянии вы находитесь, когда ведете переговоры.... Я не думаю, что мы находимся в слабой позиции, но и в сильной позиции мы тоже не находимся.... Сесть за стол переговоров с путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части мира", - указал Президент.

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