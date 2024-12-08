Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры: Трамп после встречи с Зеленским

Новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Украины заключить соглашение об остановке войны и призыве к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

Об этом Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

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Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его покровитель Россия во главе с Владимиром Путиным больше не была заинтересована в том, чтобы его защищать. Для России вообще не было никаких причин быть там. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тыс. российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начинаться и может длиться вечно