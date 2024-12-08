Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры: Трамп после встречи с Зеленским
Киев • УНН
После встречи с Зеленским в Париже Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров. По его словам, Украина готова к заключению соглашения о прекращении войны.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Украины заключить соглашение об остановке войны и призыве к немедленному прекращению огня и началу переговоров.
Об этом Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, передает УНН.
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Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его покровитель Россия во главе с Владимиром Путиным больше не была заинтересована в том, чтобы его защищать. Для России вообще не было никаких причин быть там. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тыс. российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начинаться и может длиться вечно
Он отметил, что Россия и Иран находятся в ослабленном состоянии: Россия из-за войны в Украине и плохой экономики, а Иран из-за Израиля и его боевых успехов.
"Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 тыс. солдат и гораздо больше мирных жителей. Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней потеряно напрасно, слишком много семей уничтожено, и если это будет продолжаться, это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо худшим. Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет", - добавил Трамп.
Напомним
Глава ОП Андрей Ермак сообщил о положительных результатах встреч украинской делегации с будущей администрацией Трампа. Команда новоизбранного президента США продемонстрировала иное отношение к войне, чем во время предвыборной кампании.
Вчера, 7 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом.
Зеленский прокомментировал результаты встречи отметив, что стороны обсудили ситуацию на поле боя и возможности достижения справедливого мира для Украины.
Макрон призвал США, Украину и Францию продолжать совместные усилия ради мира и безопасности.