МИД о «мирных» планах рф от анонимных источников: это дымовая завеса для прикрытия агрессии

Сигналы от различных российских источников, в частности в международных СМИ, о "мирных предложениях" рф - это дымовая завеса для прикрытия своей агрессии. россия стремится к войне. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга в четверг, передает УНН.

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"Стоит серьезно прокомментировать то, что в последнее время мы видим сигналы от различных российских источников, международных СМИ, где они предлагают те или иные мирные предложения, свои видения. Я хочу подчеркнуть, что это, по нашему мнению, все эти заявления, все эти анонимные выходы в СМИ, являются дымовой завесой для прикрытия агрессии. россия не изменила своих планов, она хочет так же уничтожить Украину, так же разговаривает на языке ультиматумов, так же не готова ни на один конструктивный диалог, на мир. Не готова россия к этому", - сказал Тихий.

Он подчеркнул, что россия стремится к войне.

"А анонимных комментаторов выпускает (рф - ред.) в международные медиа просто для того, чтобы создавать такую "дымовую завесу", картинку, что якобы какие-то мирные от них звучат предложения. Мы не видим такой готовности. Сначала россию к миру надо принудить, создать условия, в которых она вынуждена будет выбрать мир. По состоянию на сейчас мы не видим такой готовности с ее стороны", - заявил Тихий.

Кроме того, он прокомментировал распространенный в медиа российский якобы "план разделения" Украины.

"Относительно карт (плана - ред.) разделения. Нам партнеры на встречах не говорили ни о каких картах (планах - ред.), мы такого от них не слышали. Это может быть свидетельством или того, что им такие карты не передавали, или если кто-то пытался им передавать, то, видимо, они не относились к этому серьезно, потому что с нами ничего подобного не поднимали на встречах", - сказал Тихий.

Спикер напомнил, что в целом карты с разделением Украины являются давней кремлевской технологией, которая использовалась очень давно.

"Украина единая и неделимая. Никаких сортов, никаких частей, разделений здесь никогда не будет. Украина является единой в пределах международно признанных границ, поэтому ни о каких картах, делениях речь не идет. Если у кого-то есть такие болезненные фантазии, то можем посоветовать только оставаться наедине с этими фантазиями, не делиться ими ни с кем", - заявил Тихий.

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Напомним

Посол москвы в ООН в Женеве заявлял, что россия открыта для переговоров о прекращении войны в Украине, если их инициирует избранный президент США Дональд Трамп, но любые переговоры должны основываться на реалиях российских успехов.