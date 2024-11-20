путин готов обсуждать с Трампом "замораживание" войны в Украине - Reuters
Киев • УНН
Reuters: путин может согласиться на прекращение огня по линии фронта, но требует от Украины отказа от НАТО. россия может отступить с части территорий, но хочет сохранить контроль над большинством оккупированных регионов.
российский диктатор владимир путин готов обсудить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но не хочет идти на серьезные территориальные уступки и требует от Киева отказаться от амбиций вступить в НАТО, сообщили Reuters пять источников, знакомых с мнением кремля, передает УНН.
Детали
Как отмечает Reuters, Трамп, который поклялся быстро прекратить войну, возвращается в Белый дом в момент усиления позиций россии. Армия рф продвигается вперед самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения 2022 года.
В первом подробном отчете о том, на что согласится президент путин в любой сделке, заключенной при посредничестве Трампа, пять нынешних и бывших российских чиновников заявили, что кремль может в целом согласиться на "замораживание" войны на линии фронта.
По словам трех собеседников агентства, может быть возможность для переговоров по точному разделу четырех восточных областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.
Хотя москва утверждает, что эти четыре региона полностью входят в состав россии и защищены ядерным зонтиком страны, ее силы на местах контролируют 70-80% территории, а около 26 000 кв. км все еще удерживают украинские войска.
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По словам двух чиновников, россия также может быть готова отступить с относительно небольших участков территории, которые она удерживает в Харьковской и Николаевской областях, на севере и юге Украины.
В этом месяце путин заявил, что любое соглашение о прекращении огня должно отражать "реалии" на местах, но он "опасается кратковременного перемирия, которое лишь позволит Западу перевооружить Украину", пишет Reuters.