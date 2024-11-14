Подоляк о публикациях в западных СМИ с призывами к переговорам: странно принуждать Украину к миру на невыгодных условиях

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в западных СМИ нередко выходят материалы о сценариях принуждения украинской стороны к переговорам о мире с россией на невыгодных для Украины условиях. Он назвал это стимулированием россию продолжать агрессию. Об этом УНН пишет с ссылкой на пост советника в сети Х.

Принуждать Украину к переговорам на любых невыгодных условиях (о чем постоянно пишут западные СМИ) выглядит крайне странно - говорится в заметке.

По его мнению, таким образом Украину пытаются заставить отказаться от сопротивления и не обсуждаются реальные сценарии принуждения россии, которая является агрессором, прекратить эту агрессию, заплатить максимальную финансовую и юридическую цену за агрессию.

Что это за абсурдный "моральный императив" - мир только за счет жертвы, страны, на которую напали. И за счет открытого поощрения агрессора к продолжению агрессии, потому что за агрессию не надо будет ничего платить? Откуда это берется? И почему эта странная конструкция должна вести к миру, а не к наращиванию агрессии, окончательному унижению международного права? - добавил он.

Напомним

Президент Зеленский заявил о готовности Украины рассматривать реальные мирные предложения от других стран. Он призвал западных чиновников открыто обсуждать идеи по обмену территорий на членство в НАТО.

Как сообщало издание The Telegraph, Дональд Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить 800-мильную (1200-километровую) буферную зону между российской и украинской армиями в рамках плана замораживания войны между двумя странами.

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