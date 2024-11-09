Украина ожидает дальнейшего лидерства США в достижении справедливого мира - Сибига
Киев • УНН
Министр Сибига заявил об ожиданиях Украины относительно справедливого мира после выборов в США. Зеленский поздравил Трампа с победой, несмотря на заявления его советника о невозможности возвращения оккупированных территорий.
Выборы в США имеют глобальные последствия. Украина ожидает дальнейшее лидерство в достижении справедливого мира. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, передает УНН.
"Состоялись выборы в США. Выборы, которые имеют глобальные последствия. Украина ожидает дальнейшего лидерства в достижении справедливого мира. Очевидно, что глобальные изменения такого характера - это всегда также и надежда и шанс для того, чтобы ускорить достижение справедливого мира для Украины", - заявил Сибига.
Он подчеркнул, что Украина говорит о справедливом мире, а не умиротворении.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-президента Соединенных Штатов, кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах. Зеленский вспомнил их встречу, где обсуждали стратегическое партнерство и План победы, также упомянув о воплощении принципа "мир через силу".
Старший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа, стратег Республиканской партии Брайан Ланза сделал скандальное заявление о достижении мира в Украине и "новость" о Крыме.
Старший советник Трампа отметил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на предоставлении стране возможности вернуть оккупированные россией территории.
Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, если Дональд Трамп в случае победы на выборах в США захочет просто заставить Украину отдать все, чтобы таким образом договориться с россией, заявил, что не думает, что на сегодня это возможно.