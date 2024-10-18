Україна відкрита до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони будуть реальними - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про готовність України розглядати реальні мирні пропозиції від інших країн. Він закликав західних чиновників відкрито обговорювати ідеї щодо обміну територій на членство в НАТО.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони будуть реальними, зазначивши, що західні чиновники, які пропонують обміняти території на вступ до НАТО, не консультувалися із ним.
Про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Financial Times, передає УНН.
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Як заявив Зеленський, західні чиновники, які пропонують угоду, за якою Україна повинна віддати росії окуповану територію в обмін на вступ до НАТО, не консультувалися з ним.
Люди ніколи нам цього не говорили. Люди бояться сказати мені. Закликаю цих посадовців викласти це на стіл, відкрито нам. Не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами
За його словами, Україна відкрита до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони "реальні", і не намагається підірвати підтримку країни.
"Бразилія, у вас є план? Чудово. Пропозиція від Китаю, ми не проти… Але, хлопці, будь ласка, не розділяйте нас", – додав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошення України до НАТО зміцнить дипломатичні шляхи припинення війни, підніме моральний дух українців та змусить російського диктатора володимира путіна сісти за стіл переговорів.