Україна відкрита до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони будуть реальними - Зеленський

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4362 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 14235 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 30843 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46785 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81772 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66593 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78821 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93931 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87372 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178688 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24733 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11530 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10162 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9102 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 4516 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 30834 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178686 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334709 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268369 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378809 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1502 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46781 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18340 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23451 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29123 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Україна відкрита до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони будуть реальними - Зеленський

Київ • УНН

 • 11260 перегляди

Президент Зеленський заявив про готовність України розглядати реальні мирні пропозиції від інших країн. Він закликав західних чиновників відкрито обговорювати ідеї щодо обміну територій на членство в НАТО.

Україна відкрита до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони будуть реальними - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони будуть реальними, зазначивши, що західні чиновники, які пропонують обміняти території на вступ до НАТО, не консультувалися із ним.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Financial Times, передає УНН.

Деталі

Як заявив Зеленський, західні чиновники, які пропонують угоду, за якою Україна повинна віддати росії окуповану територію в обмін на вступ до НАТО, не консультувалися з ним.

Люди ніколи нам цього не говорили. Люди бояться сказати мені. Закликаю цих посадовців викласти це на стіл, відкрито нам. Не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами

- сказав Зеленський.

За його словами, Україна відкрита до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони "реальні", і не намагається підірвати підтримку країни.

"Бразилія, у вас є план? Чудово. Пропозиція від Китаю, ми не проти… Але, хлопці, будь ласка, не розділяйте нас", – додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошення України до НАТО зміцнить дипломатичні шляхи припинення війни, підніме моральний дух українців та змусить російського диктатора володимира путіна сісти за стіл переговорів. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Financial Times
NATO
Бразилія
Китай
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78