Зеленський вважає, що запрошення України до НАТО змусить путіна сісти за стіл переговорів
Київ • УНН
Президент України вважає, що запрошення до Альянсу зміцнить дипломатичні шляхи припинення війни. Зеленський зазначив, що це підніме моральний дух українців та ізолює путіна.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошення України до НАТО зміцнить дипломатичні шляхи припинення війни, підніме моральний дух українців та змусить російського диктатора володимира путіна сісти за стіл переговорів. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Financial Times, передає УНН.
Деталі
Ми не можемо бути дуже сильними, не отримавши запрошення, яке зміцнить наші дипломатичні шляхи припинення війни. Ця війна закінчиться, коли путін буде ізольований. Запрошення до НАТО підніме моральний дух наших людей і наших солдатів. Запрошення означає ще один крок до НАТО, а це означає, що наші діти не будуть гинути
Президент зазначив, що приєднання України до НАТО має важливе значення для того, щоб залучити путіна до столу переговорів.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що запрошення до НАТО посилить країну дипломатично.