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Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО - Зеленський

Київ • УНН

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Президент України заявив, що запрошення до НАТО посилить країну дипломатично. Зеленський подякував членам Альянсу за допомогу та розраховує на фінансову підтримку в розмірі 40 млрд євро.

Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО, передає УНН.

Запрошення України до НАТО посилить нас дипломатично і наблизить до реального та справедливого миру. Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО одного дня, і ми зробимо все, щоб це сталося. Під час нашої зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорили кроки, які посилять Україну та допоможуть у нашій боротьбі 

- заявив Зеленський.

Президент України подякував країнам – членам Альянсу, які допомагають розвивати українське оборонне виробництво, відбудовувати обʼєкти критичної інфраструктури та надають військову допомогу.

"Ми розраховуємо на готовність членів НАТО до наступного саміту НАТО в Гаазі забезпечити вже оголошену ними фінансову допомогу Україні на загальну суму 40 мільярдів євро", - резюмував Зеленський.

Рютте запевнив, що Україна може розраховувати на НАТО17.10.24, 21:50 • 29950 переглядiв

Антоніна Туманова

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